The Future Healthcare İstanbul bugün başlıyor!

The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı 24/25 Ekim'de Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleşecek. 80 bin kişiyi fiziki ve online olarak da bir araya getirecek dev organizasyonun katılımcıları arasında önemli isimler yer alıyor.

SAĞLIĞIN "EN"LERİ BURADA:

Organizasyonun danışma kurulunda, alanında deneyimli isimler yer alıyor: 28. Dönem Milletvekili, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Murat Baş, Akademisyen, Yazar Dr. Sevgi Salman Ünver, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakkı Karakaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, Genel Cerrahi Uzmanı (Periferik Damar Cerrahisi) Prof. Dr. Murat Aksoy ile sağlık şirketi yöneticileri gibi önemli isimler, The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı'nda konuşmacı olarak yer alacak.

Tazefikir Group CEO'su Çağlar Gözüaçık'tan değerlendirme geldi. Gözüaçık, etkinliğin gelenekselleşen bir organizasyona evrildiğini söyleyerek, "Tüm sağlık sektörü paydaşlarını aynı çatı altında bir araya getirmekten oldukça mutluyuz. Genç bilim insanlarına ve sağlık profesyonellerine ilham veriyoruz. Farklı uzmanlıklardan öncü bilim insanlarını bir araya getiriyor, yeni ve çarpıcı buluş ve iş ortaklıklarına yepyeni kapılar aralıyoruz'. dedi.

DEV SİRKETLERDEN SPONSORLUK DESTEĞİ

Türkiye'nin sağlık alanındaki önemli şirketler arasında yer alan özel sektör paydaşları da organizasyonda sponsorlar olarak yer alacak. Acıbadem Üniversitesinin mekan sponsoru olarak yer aldığı organizasyonda, Büyülü Dağ İletişim Ajansı Medya Partneri, Türkmedya Medya Sponsoru, Livinton Otel ise konaklama sponsoru olarak organizasyonda yer aldı.

DARDANEL VE PHILIPS DE SPONSOR :

Diğer sponsorluk desteği sağlayan şirketler ise, Dardanel, Philips, Polifarma, Prolon, Helathnet, Kafkas, Mia Herba, Medisa ve Haver oldu. CEO ve Genel Müdür düzeyinde katılım gösterecek şirketleri temsilen önemli isimler, sağlık alanında yeni uygulamaları ve gelecek hazırlıkları konusunda önemli bilgiler paylaşacak.