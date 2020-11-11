İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2020 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8814
  • EURO
    9,2725
  • ALTIN
    471.577
  • BIST100
    1277.41
Sağlık

Tip 2 diyabet riskini düşürmek sizin elinizde!

Birkaç kilo vermenin ve 2 yıl boyunca egzersiz yapmanın, tip 2 diyabet riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi. Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre 2019'da dünyada 463 milyon yetişkin diyabetle mücadele ediyordu. Bu sayının 2045'te 700 milyona çıkması öngörülüyor.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 17:31 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:31
ABONE OL

Diabetes Times sitesinin haberine göre, Norfolk Diyabet Önleme Çalışması'nın yürüttüğü araştırmanın bulguları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde diyabete yol açabilecek düşük glikoz toleransına sahip binden fazla kişi 8 yıl boyunca izlendi.

Uzmanlar, bu süre içinde 2 ya da 3 kilo vererek ve 2 yıl süresince fiziksel aktivitesini artırarak hayatlarında makul değişiklikler yapanlarda tip 2 diyabet riskinin yüzde 40 ila 47 düştüğünü gözlemledi.

Profesör Mike Sampson, çalışmayla tip 2 diyabetin önlenmesinde önemli bir etkiyi ortaya koyduklarını vurguladı.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre 2019'da dünyada 463 milyon yetişkin diyabetle mücadele ediyordu. Bu sayının 2045'te 700 milyona çıkması öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.