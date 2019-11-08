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TÜBİTAK uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bal anti mikroptur

TÜBİTAK uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'Yarayı en iyi şekilde bal kapatır. Bütün yaraların üstünü balla kapatabilirsiniz. Balı nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür.' dedi.

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TÜBİTAK deneysel tıp uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, yarayı en iyi şekilde balın kapatacağını belirterek, "Bal anti mikroptur. Balı nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür." dedi.

TÜBİTAK deneysel tıp uzmanı ve ARGE Laboratuvarı Kurucusu Doç. Dr. Oytun Erbaş, İçmeler Mahalesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm Semineri"nde, balın damar sertliğini önlediğini söyledi.

Arının çok sayıda faydası olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Yarayı en şekilde bal kapatır. Bütün yaraların üstünü balla kapabilirsiniz. Bal anti mikroptur. Balı nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür. Bal ve bal ürünleri yaşlandırmayı geciktirir. Bal damar sertliği ve kansere karşı koruyucudur. Arı sütü, kadın ve erkeklerde üreme işlevleri ve çocuk sahibi olma olasılığını artırır. Polen, çocuklar için çok iyi bir protein kaynağıdır. Çocukların boyunun uzaması ve gelişiminde önemli rol oynar."

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris'te ilk akla gelen ürünün çam balı olduğunu söyledi.

Marmaris Çam Balı Evi'ni açarak sektöre katkı sağladıklarını aktaran Ayhan, "Marmaris'te 700 arıcı, 165 bin kovanda 2 bin 700 ton çam balı üretiyor. 400 arıcımızı eğitimlerle alanında uzmanlaştırdık. Arı sütü üretimini 60 kiloya ulaştırdık. Propolisin yıllık üretimini 1 tona ulaştırdık. Marmaris Çam Balı coğrafi işaretimizi de yakın zamanda alacağız." ifadelerini kullandı..

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu doktor öğretim üyesi Belma Suna da apiturizm konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Programa, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, turizmciler, arıcılar ve vatandaşlar katıldı.

 

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