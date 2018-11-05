TÜBİTAK, teknoloji transferi yapacak

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "Fotopolimerizasyon ile Üretilen Göz İçi Lens (GİL) Üretim Prosesinin Optimizasyonu ve UV-Işınları ile Sertleşebilen Oligomer Sentezi ve Formülasyonların Hazırlanması Projesi" kapsamında patent ailesine konu teknolojinin yapma bilgisi (know-how) ile bu teknoloji kapsamında yapılmış TR2014/05120 numaralı ulusal başvurusu ve uluslararası patent başvuruları "basit lisanslama" yöntemiyle 5 yıllığına transfer edilecek.

Aranan şartları sağlayan isteklilere, 500 bin lira (KDV hariç) peşinat karşılığında yapılacak transferler, TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olacak. Lisans alanın satış fiyatı üzerinden yüzde 1 röyalti (telif hakkı) alınacak.

Teknoloji transfer paketi, başvuru sahipleriyle gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.