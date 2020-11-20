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Sağlık

Türk bilim insanları Kovid-19'a karşı etkili olabilecek ''öncü ilaç adayı molekülleri'' geliştirecek

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Ayaz'ın araştırmacı olarak yer aldığı 'Covid-19'un Tedavisi İçin Öncü İlaç Moleküllerinin Geliştirilmesi ve SARS-CoV-2'ye Karşı Antiviral Özelliklerinin Vitro Olarak İncelenmesi' projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

AA20 Kasım 2020 Cuma 11:39 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 11:39
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Üniversiteden yapılan açıklamada, 719 bin 570 lira bütçeli projede, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı etkili olabilecek öncü ilaç adayı moleküllerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Projenin yürütücülüğünü Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yahya Nural'ın yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projede, tüm dünyada milyonlarca insana bulaşan ve bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olan SARS-CoV-2'ye karşı etkili olabilecek moleküler bileşiklerin sentezlenmesi ve laboratuvar ortamında etkinliklerinin incelenerek öncü ilaç adayı moleküllerin geliştirilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK tarafından bilim dünyasına yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesine yönelik '1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' duyurulmuştu. 2020 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1964 proje önerisinden 1740'ı bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 213 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir."

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