Türk biyomühendisler tasarladı: Dünyada bir ilke imza attılar!

Star.com.tr 29 Ağustos 2021 Pazar 21:32 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 21:47

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunları Alara Kır, Çağla Nur Çiçek ve Dilara Hürman mezuniyet tasarım projesi kapsamında sarı kantaronun yeni bir özelliğini ortaya koyan çalışma yaptı. Genç biyomühendisler, güneş koruyucu özelliği ile hiç kullanılmamış sarı kantaron bitkisinden güneş koruyucu krem üretti. Söz konusu krem, tamamen doğal ve bitkisel içerikli olmasıyla dikkat çekiyor.



TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDE YETİŞİYOR

Sarı kantaron bitkisi tüm dünyada yetişiyor ancak bu tür sadece ülkemize özgü. Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilen endemik bitkilerden biri olan sarı kantaron dünya literatüründe daha önce güneş koruyucu özelliği ile hiç kullanılmadı. İlk defa bu projede kullanılan kantaron türünün yeni özelliği ise güneş koruyucu etkisinin olması.

KREM ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilgi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hatice Gülen danışmanlığında bitki biyoteknolojisi laboratuvarında yürütülen proje, TÜBİTAK-BİDEB 2209A programı tarafından da desteklendi.

Projede hücre kültürü deneyleri Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yuk Yin Ng'nin eş danışmanlığında hücre kültürü laboratuvarında yürütülürken, krem formülasyonunun geliştirilmesinde bir kozmetik firması ile iş birliği yapıldı.