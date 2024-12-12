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Sağlık

Türk doktora Sigma Xi üyeliği hakkı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal'a, ABD'de ünlü bilim insanları ve mühendislerin bulunduğu Sigma Xi bilim kuruluşuna üyelik hakkı verildi.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Türk doktora Sigma Xi üyeliği hakkı
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Uysal, yaptığı açıklamada, Sigma Xi'ye üyelik hakkı kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

"İç Hastalıkları" alanında dünyada prestijli dergilerde yayınlanan ve çok sayıda atıf almış birçok araştırma makalesi bulunduğu için kendisine üyelik hakkı tanındığını aktaran Uysal, uluslararası alanda Türkiye'ye katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

1886'dan beri faaliyetlerini sürdüren Sigma Xi, bugüne kadar 200'den fazla Nobel ödülü kazanmış üyesiyle dikkati çekiyor. Sigma Xi'nin bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapan 60 bin civarında üyesi bulunuyor.

  • ADÜ Tıp Fakültesi
  • Sigma Xi Bilim Kuruluşu
  • Hilal Bektaş Uysal

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