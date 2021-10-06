Türk doktorlardan çarpıcı araştırma! Koronavirüs sonrası koku sorunu yaşayanlar dikkat

6 Ekim 2021 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:15

Acıbadem Üniversitesi, Biruni Üniversitesi ve Lowa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Türk doktorların 50'ye yakın hasta üzerinde yaptıkları çalışmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. KBB (Kulak, Burun ve Boğaz) Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, burnun dış görünüm açısından her zaman daha önemli kabul edildiğini ancak özellikle burnun iç anatomik yapısının belirlenmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

"SÜPER KOKLAYICILAR RİSK ALTINDA"

Kovid-19 sonrası koku alma sürecine değinen Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, "Kalıcı koku kaybı ve uzun süreli koku kaybı, uzun süreli kovid-19 semptomlarından biridir. Bu çalışmada ekip arkadaşlarımızla birlikte kovid sonrası kalıcı koku kaybı olanlar ile olmayanlar arasında bir fark olup olmadığını incelemeyi amaçladık. Çünkü koronavirüs enfeksiyonunda yüzde 50 ila 70 oranında koku kaybı görülüyor. Bazı kişilerde koku alma duyusu çabuk geri gelirken, bazılarında ise uzun süreli veya hiç geri gelmeyen koku kaybı olarak ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"SADECE KOVİD DEĞİL TÜM VİRAL ENFEKSİYONLAR İÇİN RİSK DAHA YÜKSEK"

Sadece kovid-19 enfeksiyonunda koku kaybı olmadığını viral enfeksiyonlarda koku kaybının yaşanabileceğine değinen Altundağ, "Bu çalışmanın önemi budur. Bu kişilerin iyileşme sürelerini de takip ediyoruz. 40 yaş altı ve 40 yaş üstü hastalarda bu konuda ciddi farklılıklar gördük. Genç grupta koku hasarı daha fazladır, ancak daha büyük yaş grubunda (hasar daha az olmasına rağmen) iyileşme çok daha yavaştır. Virüsün akciğerlere gitmemesi ve ağırlaşmaması için koku alma duyusunu feda eden bir vücut mekanizması vardır. Muhtemelen hızlı tepki verir çünkü daha genç yaş grubu burunda daha hızlı erken bağışıklık tepkisine sahiptir. Diğer klasik viral enfeksiyonlarda (grip vb) ileri yaş grubunda hastalığın pnömoniye dönüşme riski daha hızlıdır. Çünkü bu yaş grubunda erken bağışıklık tepkisi daha düşüktür. Genç hastalarda muhtemelen burun içi bağışıklık tepkisi çok hızlı verildiği için koku kaybı daha fazla oluyor" şeklinde konuştu.