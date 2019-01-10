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Türk hekimden kemik boyunu uzatacak icat

TÜBA ödüllü bilim insanı Doç. Dr. Gazi Huri, kemik boyunu günde 1 milimetre ve toplamda 4 santimetreye kadar uzatan icadı ile uluslararası patent alarak, adını tıp literatürüne yazdırdı. 

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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve 2018 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsani Ödüllü bilim insanı Doç. Dr. Gazi Huri, kemik boyunu günde 1 milimetre ve toplamda 4 santimetreye kadar uzatan ‘hareketli kemik plağı’ adlı ayarlanabilir yeni bir implant geliştirdi. Doç. Dr. Huri, “2012 yılında başlattığımız çalışmamızda, kırık veya kemik tümörü tedavileri gibi kemikte kayıplara veya kısalıklara neden olabilen durumlarda kemik boyunun uzatılması için yeni nesil bir implant geliştirdik. Yöntemimizde, örneğin trafik kazası sonucu kol kemiğinde kısalık oluşan bir hastada bu durum hareketli kemik plağı ile tek bir seansta veya günde 1 mm uzatılarak tedavi edilebilecek” dedi.  Doç. Dr. Huri, implantların prototiplerini önce 3 boyutlu yazıcılarda ürettiklerini ve bunu kemik modelleri üzerinde denediklerini söyledi. 

PATENT ALINDI

Geliştirdikleri plağının dünyada muadili olmadığını tespit ettikleri için Koç Üniversitesi ile uluslararası patent başvurusu yaptıklarını aktaran bilim insanı, ABD’de, Avrupa’da, Japonya’da ve Türkiye’de geçerli uluslararası patent aldıklarını bildirdi. Doç. Dr. Huri, geliştirdikleri implantın dünyada pek çok ilki barındırdığına işaret ederek, kemiğe vidalarla müdahale edildikten sonra hiçbir kemik plağı kırık hattında manipülasyona izin vermezken, patentli ürünlerinin bunu sağlayabildiğini belirtti. Yeni nesil plağın tekniğine uygun olarak uygulandığı takdirde, çocuk hasta grubunda uzun kemiklerdeki büyüme çekirdeklerine de zarar vermeyeceğinden güvenli bir biçimde kullanılabileceğini kaydeden Doç. Dr. Huri, ayrıca minimal invaziv cerrahiye uygun olarak tasarlanan bu yöntemin, tedavi sırasında kemik ve çevresindeki yumuşak dokularda da en az düzeyde hasara neden olacağını dile getirdi. 

KOYUNLARDA DENENDİ 

Çalışmayı koyunlar üzerinde denediklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Doç. Dr. Huri, teknolojinin insana uygulanabilme aşamasına gelmesi için klinik araştırmaların yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Şu an biyomekanik testlerimiz, yöntemin insana uygulanabileceğini gösterecek düzeyde. Bu noktada verileri belgelendirme sürecindeyiz” dedi.

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