Türk hekimden kişiye ‘özel’ kanser tedavisi
Almanya’da yaşayan Türk doktor Yadigar Genç ve ekibi, kanserle mücadelede yeni bir tedavi geliştirdi. Genç, kişiye özel tedavi yöntemiyle, kanser tedavisinde başarı oranını önemli ölçüde artırdıklarını söyledi.
Avrupa İlaç Denetim Dairesi’nden onay aldıklarını ifade eden Dr. Genç, “Hastanın kendi kanından ürettiğimiz savaşçı hücreleri laboratuvar ortamında duyarlı hale getirip, belirli kanser proteinleri de yükleyerek, aynı zamanda onkolitik virüsleri de kullanarak hastaya aşı bazında tekrar enjekte etmekteyiz. Bu daha hedefsel, daha noktasal çalıştığı ve yan etkisi çok az olduğu için kanser tedavilerinde son zamanlarda ödüllendirildi ve tıp otoriteleri tarafından kabul görüldü.”
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