Türk hekimler geliştirdi! Migren hastalarına umut oldu

AA 18 Şubat 2022 Cuma 11:41 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 11:41

Kendisi de migren hastası olan Öncü, yaklaşık 10 yıl önce enfraruj ışınlarıyla migreni tedavi etme fikrinden yola çıkarak karton gövdeli hazırladığı prototipi bir hastada uyguladı.

Sonucun olumlu olması üzerine çalışmalarına hız veren Öncü, Hacettepe Üniversitesinde tavşanlar üzerinde yapılan biyouyumluluk testlerinin ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği ile "Dr. Migren" adını verdiği cihazın klinik çalışmalarını tamamladı.

Hasta, telefonuna yüklediği programla uyumlu çalışan cihazla akupunktur noktalarına ışın veriyor.

- KASILAN BEYİN DAMARLARI UYARILIYOR, RAHATLAMA SAĞLANIYOR

Öncü, AA muhabirine, kadınların yüzde 16-22'sinde, erkeklerin ise yüzde 8-12'sinde görülen migrenin bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Görüntüleme tekniğinde ve laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir sorun olmamasına rağmen kişinin baş ağrısı ve buna bağlı bulantı, kusma, oryantasyon bozukluğu gibi semptomlarla migren tanısı aldığını vurgulayan Öncü, "Migrenle ilgili 10 yıllık çalışmam var. 2012'de kurduğum Ar-Ge şirketiyle migrene çare aramaya başladık. Enfraruj ışınlarıyla tedavi yöntemini kullandık. Bu ışınlar güneş ışınlarının yüzde 47'sini oluşturur. Tıpta 100 yılı aşkın süredir özellikle fizik tedavide kullanılan ışınlardır." diye konuştu.

Öncü, belirlenen akupunktur noktalarına verilen enfraruj ışınlarıyla kasılan beyin damarlarının uyarıldığını ve rahatlama sağlandığını anlattı.

Cihazı uyguladığı 400 hastada olumlu sonuçlar elde ettiğini aktaran Öncü, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde de klinik çalışma yaptıklarını, "İlaç dışı migren tedavisinde kullanılabilecek, güvenli bir cihaz olduğu, hiçbir yan etkisinin bulunmadığı" yönünde rapor aldıklarını kaydetti.

- SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Sağlık Bakanlığından aldıkları onayla seri üretime geçtiklerini ifade eden Öncü, şöyle konuştu:

"Hasta evinde, iş yerinde cihazı kendi kendine uygulayabilecek. 12 haftalık bir uygulama periyodu belirledik. İlk hafta sabah-akşam, ikinci hafta günde bir, üçüncü hafta gün aşırı, dördüncü hafta iki günde bir, beşinci hafta 3 günde bir ve sonrasında haftada bir olmak üzere 12 haftalık program uyguladığımız zaman ağır krizlerin yüzde 75-80'i geçiyor. Bazı vakalarda 'Aura dönemi' dediğimiz migrende haberci dönem var. Hasta ağrı hissedeceği haberini aldığı zaman uyguladığında da kriz çok hafif atlatılıyor. 12 haftalık uygulama dışında da kullanılabilir. Ben de kullanıyorum. Yeni doğum yapan bir yakınıma uyguladım. Bebek emzirdiği için ilaç kullanamıyor ama cihazla atakları azaldı."

- "BİR SEANS 23 DAKİKA SÜRÜYOR"

Elektrik elektronik mühendisi Fatih Serhat Çaçık da cihazın Ar-Ge çalışmaları devam ettiği sırada Dr. Öncü ile tanıştıklarını, artık üretim aşamasının tamamlandığını dile getirdi.

Cihazın taşınabilir olduğuna dikkati çeken Çaçık, "Mobilitesini sağlamak için yanında bir güç kaynağı veriyoruz. Güç kaynağı bağlandıktan sonra terapi başlıyor. Cep telefonuna indirilen uygulamayla da hangi noktalara ne kadar süreyle terapi yapılacağı yönlendiriliyor. Bir seans 23 dakika sürüyor. Telefondaki uygulamayla da terapi kayıtları kontrol edilebiliyor." ifadelerini kullandı.