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Sağlık

Türk ilaç sanayi sektörü kutu bazında ülkede kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretiyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Türk ilaç sanayi sektörünün kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını ürettiğini söyledi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 12:36 - Güncelleme:
Türk ilaç sanayi sektörü kutu bazında ülkede kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretiyor
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Prof. Dr. Ayar, Sağlık Bakanlığının himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'ndaki panelde, kurumun çalışmaları ve Türk ilaç sektörünün faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Türk halkına kaliteli, güvenilir, etkili ilaç ve tıbbi cihaz eriştirilmesinden sorumlu olduğunu belirten Ayar, ilgili sektörle alakalı düzenleme ve denetlemeleri de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yerli ve milli üretime önem verdiklerini dile getiren Ayar, Türkiye'de gurur duyulacak bir ilaç sektörü bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'de dünya standartlarındaki tesislerde üretim yapıldığını anlatan Ayar, şunları kaydetti:

"İlaç sanayi sektörümüz, kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretmektedir. Çok önemli miktarda ihracat yaparak ülkenin ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. İç pazarda eksiklik, yokluk olmasın diye ihracat sınırı getirmesek daha büyük rekorlar kırabilme kapasitesine de sahip bir sektörümüz var. Ancak mali değer bakımından yüzde 16'lar civarındayız. Yani katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler noktasında gitmemiz gereken yol mevcut."

Panelde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir de sunum yaptı.

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