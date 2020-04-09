Türkiye koronavirüs haritasında son vaka ve ölü sayısı kaç olu? 8 Nisan coronavirüs vakalarında son durum ve koronavirüs güncel tablosu!

09 Nisan 2020 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Nisan koronavirüs (Covid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı! Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 83 bini geçti. Türkiye koronavirüs güncel vaka ve ölüm sayısı ile ilgili son yapılan açıklamaya göre; 8 Nisan Türkiye günlük koronavirüs tablosunda toplam test sayısı 247.768 olurken toplam vaka sayısı 38.226 oldu. Dün hayatını kaybeden 76 kişiyle birlikte toplam vefat edenlerin sayısı 812 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son güncel tablo sonrası Türkiye coronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Ankara, İzmir, İstanbul ilçe ilçe koronavirüs güncel vaka son durum haritası!

Bakan Koca'nın dün akşamki basın toplantısında İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak şehirlerinde vaka ve ölüm dağılımını göstermesi sonrasında İstanbul ilçe ilçe koronavirüs vaka ve ölüm sayısı haritası da yoğun şekilde araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (8 NİSAN 2020)

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 24 bin 900 koronavirüs testinden 4 bin 117'sinin pozitif çıktığını, 87 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 812'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, 8 Nisan Türkiye corona virüsü tablosunda; 24 bin 900 koronavirüs testinden 4 bin 117'sinin pozitif çıktığını, 87 hastanın yaşamını yitirdiğini, 264 hastanın da iyileştiğini söyledi. Bakan Koca, toplam test sayısının 247 bin 768, toplam vaka sayısının 38 bin 226, toplam vefat sayısının 812, toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 492, toplam entübe sayısının 995, toplam iyileşen hasta sayısının bin 846 olduğunu bildirdi.

İstanbul koronavirüs haritasındaki son durum...

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, koronavirüs haritasında kırmızı renklerin koronaya yakalanan hastanın durumunun ciddi ve hastanede olduğu, mavi renkteki hastaların durumu orta, mor renktekiler ise izlem altındaki hastaları gösteriyor.

Türkiye koronavirüs haritasındaki güncel son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, koronavirüs ölü ve vaka sayılarındaki son durumu haberimizden takip edebilirsiniz.