Türkiye ve Azerbaycan tecrübe paylaşımı projesi yürütüyor

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Prof. Dr. Ünüvar, temaslarını ve AÜ'nün Azerbaycan kurumlarıyla işbirliklerini AA'ya değerlendirdi.

Ünüvar, geniş bir heyetle geldiği Azerbaycan'da, "Hastane Yönetimi Eğitimi" programının açılışına katıldıklarını, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesini, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumunu, Azerbaycan Adalet Bakanlığı Adli Ekspertiz Merkezi'ni, Lenkeran Devlet Üniversitesini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu ile Azerbaycanlı hastane yöneticilerini AÜ olarak teorik ve pratik olarak eğitmek üzere 2 yıl önce bir protokol yaptıklarını bildiren Ünüvar, "Bu eğitimleri 2 yıldır başarıyla gerçekleştiriyoruz. Azerbaycanlı hastane yöneticilerine İbni Sina, Cebeci ve Ankara Şehir Hastanesinde pratik, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde de teorik eğitimler verildi. Çok başarıyla sürdürülen bir projenin Azerbaycan ayağını da bu sefer Bakü'de yaptık. Eğitim yoğun şekilde devam ediyor. Yüzde yüz memnuniyet var." ifadelerini kullandı.

Ünüvar, AÜ olarak kendilerini devletin fikir mutfağı olarak gördüklerini ve bu çerçevede Türkiye'de çok değişik kurumlarla yoğun işbirlikleri kurduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:



"Bunu Türk dünyasında da yaygın hale getirmek istiyoruz. Kardeş Azerbaycan'la da pek çok alanda birlikte çalışıyoruz. Çalıştığımız en önemli konuların başında hastane yöneticilerinin eğitimi geliyor. Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla 2003'ten itibaren sağlık alanında gerçek bir başarı hikayesi ortaya koydu ve rol model oldu. Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve yetişmiş insan gücüyle bir rol model olmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rolü var. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan hem ülke insanına hem de Türk dünyasına hizmet vermemizi istiyor. Biz de bu çerçevede Azerbaycanlı hastane yöneticilerinin eğitimi hususunda yoğun çalışıyoruz.100'ün üzerinde Azerbaycanlı kardeşimizi eğittik."

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLE LENKERAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEK

Azerbaycan temasları kapsamında Lenkeran şehrini ziyaret ettiklerini ve oradaki üniversitede incelemelerde bulunduklarını bildiren Ünüvar, "Lenkeran Devlet Üniversitesi bizimle zootekni alanında işbirliği yapmak istedi. Bu üniversite ile AÜ arasında 1992'de protokol imzalandı. Bu protokolü yeniledik. İşbirliğini derinleştireceğiz." diye konuştu.

Ünüvar, Azerbaycan Adalet Bakanlığı Adli Ekspertiz Merkezi ile işbirliğini geliştireceklerini bildirerek, bu alanda da Azerbaycan'a destek sunmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Azerbaycan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Ünüvar, "Karabağ'ın özgürlüğe kavuşması sadece Azerbaycan'ın değil aynı zamanda Türkiye'nin hatta Türk dünyasının da hayaliydi. Bu hayalin gerçek olmasından çok büyük mutluluk duyduk." dedi.

ÜNÜVAR'A AZERBAYCAN'DAN FAHRİ DOKTORA VE NİŞAN

Ünüvar'a, Lenkeran Devlet Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Ünüvar'a Fahri Doktora unvanını Lenkeran Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Natig İbrahimov takdim etti.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi ziyaretinde ise Rektör Prof. Dr. Vazeh Asgarov, Ünüvar'a "Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi 100. Yılı Nişanı" takdim etti.

