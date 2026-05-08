Sağlık

Türkiye'de ''hantavirüs'' tespit edildi mi? Sağlık Bakanlığı: Titizlikle takip ediyoruz

8 Mayıs 2026 Cuma 14:47
Sağlık Bakanlığı, "Ülkemizde hantavirüs vakası tespit edilmemiştir. Süreç titizlikle takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

