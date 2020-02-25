IHA 25 Şubat 2020 Salı13:46 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 14:28

Türkiye’de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kullanılan cihaz ile başarılı bir şekilde böbrek ve karaciğer nakli gerçekleştirildi. Bu cihaz aracılığıyla korunan böbrek 14 yıldır böbrek yetmezliği çeken 28 yaşındaki Murat Özyılmaz’a, karaciğer ise 1 yıldır karaciğer yetmezliği çeken 49 yaşındaki Zeki Üzümcü’ye nakledildi.

Organ nakli operasyonlarında önemli bir yere sahip olacak cihazın özellikleriyle ilgili, AÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Bülent Aydınlı ve bu cihazlar sayesinde sağlığına kavuşan iki hastanın katılımıyla AÜ Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Rektör Prof.Dr. Ünal: "Geçen yıl böbrek ve karaciğer naklinde en önde gelen yüksek bir rakama ulaştık"

Toplantıda konuşan AÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, hastanedeki gelişmelerden bahsederek, 300 yataklı modern onkoloji merkezini hizmete açtıklarını bildirdi. Kısa süre önce hastanelerinde beyin pili operasyonu, çift kol nakli yapıldığını dile getiren Ünal, “Yeni alınan perfüzyon cihazının üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) biriminden kaynakla alındı. Geçen yıl böbrek ve karaciğer naklinde en önde gelen yüksek bir rakama ulaştık. Bu cihazlar karaciğer ve böbreğin donörden alındıktan sonra nakle kadar geçen süre içinde iyi şekilde korunması, fizyolojiyi daha sağlıklı şekilde devam ettiren, organın daha iyi çalışmasını sağlayan bir sistemdir” diye konuştu.

Organ naklinin bir ekip işi olduğunun altını çizen Ünal, “Bu ekip içinde yer alan en alttan en üste kadar arkadaşlarımıza kurum olarak teşekkür ediyoruz. Özverili şekilde çalışıyorlar. Bizi de Türkiye’de en iyi duruma getiren bir ekip” dedi.

"Canlı vericilerde kullanılmıyor"

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Bülent Aydınlı, organ nakillerinin üst yönetimin desteği olmadan kamu hastanelerinde yapılacak bir iş olmadığına değindi. Perfüzyon cihazı hakkında bilgiler veren Aydınlı,”Normalde biz böbrek ve karaciğeri beyin ölümü olan kişilerin vücudundan çıkardıktan sonra steril şartlarda buzların içine koyuyoruz. Bu cihaz canlı vericilerde kullanılmıyor. Böbreği 24 saat, karaciğeri de 12 saat dışarıda tutup, ondan sonrada nakletmemiz gerekiyordu. Bu süre ne kadar uzunsa bu organların da canlılığı, naklettikten sonra çalışma ihtimali o kadar az oluyordu. Bu cihaz onun için düşünülmüş. Avrupa ve Amerika’da kullanılıyor” diye konuştu.

"Kalp atışı var gibi ortam sağlıyor"

Uzun bir yerden gelen organların neredeyse hepsini kullanılabilir hale getireceğinin altını çizen Aydınlı, “Organı cihaza yerleştirdiğiniz zaman sanki kalp atışı var gibi, atım sağlıyor cihaz. Vücudun içinde gibi organa sirkülasyon sağlıyor. Karaciğerin 12 saat değil de 16 saate kadar vücut dışında kalmasına imkan sağlayabilir. Karaciğer de yağlanma varsa kullanamıyorsunuz. Biyopsi kan örnekleri alıp organ iyileşmeye başlıyor. Bundan sonra Türkiye’nin her tarafında kullanılmayan organları, biz buraya alıp, bu organları iyileştiğini gördüğümüzde, hastalara nakledilebildiğini gördüğümüzde, bunları nakledilebilir hale getirebiliriz. Bu işin ilk kez AÜ’de yapılmasını önemsiyoruz. Hastalarımız için hayırlı olsun.” dedi.

"Fiyatı 2 milyon"

Aydınlı, cihazın bir firma tarafından Türkiye’ye getirildiğini ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinlerin alınarak ilk hastalara nakillerin yapıldığını bildirdi. Aydınlı, bu cihazla yaptıkları iki organ naklini uluslararası bir konferansta sunacaklarını belirterek, cihazın maliyetinin ise 2 milyon lira civarında olduğunu belirtti.

"Çok mutluyum"

1 yıldır karaciğer yetmezliği çeken Burdur’un Tefenni ilçesinde yaşayan ayakkabı tamircisi 49 yaşındaki Zeki Üzümcü, Türkiye’de ilk defa bu cihazla muhafaza edilen karaciğer nakledildi. 1 ay önce kadavradan karaciğer nakli olan Üzümcü, çok mutlu olduğunu ve kızının doğum gününe katılmak üzere memleketine gidip geldiğini bildirdi.

"Yeni hayata başladım"

Yine aynı cihazla korunan böbrekle nakil olan 28 yaşındaki insan kaynakları çalışanı Murat Özyılmaz, “14 sene sonra nakil oldum. Bir gece gelen ansızın telefonla hayatım değişti. Anlatılmaz bir mutluluk yaşadım. Tekrardan hayata başladım. Verici ailelere teşekkürler. Organlarınızı bağışlayın toprak olmasın, herkes hayata tutunsun” ifadelerine yer verdi.

"Fonksiyonel kullanacağız"

Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal ise “Beyin ölümü gerçekleşen her dört kişiden birinin organı bağışlanıyor. Kullanım oranı yüzde 80 civarındaydı. Mevcut bağışlanan organları bu cihazla daha fonksiyonel kullanabileceğiz” dedi.