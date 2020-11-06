AA 06 Kasım 2020 Cuma 14:58 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 15:00

Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişe göre kadavradan gerçekleşen hem böbrek hem karaciğer nakil sayısının arttığını ancak henüz yeterli seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

Bu konuda hasta yakınlarına önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Türkyılmaz, "Nakil gerekliliği ortaya konulmuş karaciğer yetmezliği olan bir hasta nakil olmazsa ölümü kaçınılmaz sonuç. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan, yani kadavradan nakil yapılması çok önemli. Organ bağışını doğru şekilde anlatıp bağışçı sayısını toplum genelinde artırmalıyız. En büyük yardımın bir organın bağışlanması olduğunu çok iyi şekilde anlatmalıyız." diye konuştu.



Türkyılmaz, organ nakli alanında son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını, Türkiye'de çok başarılı nakil ekipleri ve donanımlı merkezler bulunduğunu vurguladı.

- "NAKİL HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Karaciğer yetmezliği hastalarının iyileşmesinde organ naklinin hayati önem taşıdığını dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:



"Türkiye'de karaciğer nakli bekleyen yaklaşık 1800 hasta var. Pankreas nakli bekleyen yaklaşık 290 hasta mevcut. Karaciğer naklinde başarı oranı yüzde 70-80 civarında. Karaciğer hastası olan ve nakil bekleyen hastaların tedavisi, böbrek hastalığından farklı olarak nakil yoluyla gerçekleşebiliyor.



Rakamlara baktığımızda beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarının yüzde 40'ının nakile onay vermesi halinde karaciğer nakli bekleyen hastaların büyük bölümünün sorununun çözülebileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden topluma, kadavradan nakli çok iyi şekilde anlatmalıyız."