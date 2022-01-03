Türkiye'de vereme bağlı ölümler dünya ve Avrupa ortalamasının altında seyrediyor

AA 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:32 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:32

AA muhabirinin, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, hava yoluyla bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen verem, dünyada ilk 10 ölüm sebebi arasında yer alıyor.

Türkiye'de veremle mücadele kapsamında "Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı" yürütülüyor. Program, veremin görülme sıklığının ve hastalığa bağlı ölümlerin azaltılması, ailelerin hastalık nedeniyle karşılaştığı sıkıntıların önlenmesi amacıyla "veremsiz bir Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen faaliyetleri kapsıyor.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde uzun yıllardır yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye'de hasta sayısı ve verem görülme sıklığı her yıl yüzde 3-4 azalıyor.

DSÖ tarafından tüm ülkeler için tahmini tüberküloz insidans hızı (görülme sıklığı) hesaplanıyor.

Dünya genelinde 2020 yılı tahmini tüberküloz görülme sıklığı 100 binde 127 olarak hesaplanırken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 53 ülkeden oluşan DSÖ Avrupa bölgesinde bu oran 100 binde 25 oldu.

- VEREM HASTASI SAYISI 15 YILDA YÜZDE 56,5 AZALDI

Ülke genelinde 2005'te 20 bin 535 olan verem hastası sayısı, 2019'da 11 bin 401'e, 2020'de 8 bin 925'e geriledi. Böylece 2005 yılına göre 2020'de toplam hasta sayısı yüzde 56,5 azaldı.

Ayrıca, 2005'te 100 binde 29,4 olan verem görülme sıklığı 2020'de 100 binde 10,6'ya düştü.

- TÜRKİYE'DE VEREM ÖLÜM HIZI 100 BİNDE 0,5

Vereme yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz veriliyor. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığınca temin edilerek vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor.

Ayrıca Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu verem hastalarının tedavisi de ücretsiz yapılıyor.

Türkiye'deki vereme bağlı ölüm hızı, dünya ve Avrupa ortalamasının altında bulunuyor. Verem ölüm hızı dünya genelinde 100 binde 19,7, DSÖ Avrupa bölgesinde 100 binde 2,9 iken Türkiye'de 100 binde 0,5 oldu.

- VEREM HASTALARINA AYLIK NAKDİ YARDIM YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan verem hastalarına 2018'den beri aylık nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tıbbi öz bakım gerektiren ve evdeki yaşam koşullarının yetersiz olduğu durumlarda ilave destek ödemesi sağlanıyor.

Programla tüberküloz hastalarının tedavi ve kontrollerinin düzenli yapılması, hastalara ve ailelerine psikososyal destek verilmesi, yoksulluğun azaltılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.