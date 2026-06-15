Çocukların sağlığını tehlikeye atan 'ejderha nefesi' adıyla satılan atıştırmalıklar tehlike saçıyor. Uzmanlar, sağlıksız koşullarda sokak ve AVM'lerde satılan sıvı azotlu dumanlı atıştırmalıklara karşı uyardı.

Sosyal medyada ilgi çekici görüntüler oluşturduğu için özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler hale gelen sıvı azotlu atıştırmalıklar, ağız ve burundan çıkan yoğun buhar nedeniyle ilgi görüyor. Her yerde standart ve sağlık koşulları gözetmeksizin satılan atıştırmalıklar çocukların büyük ilgisini çekiyor. Bir kaba konulan şeker ya da cips gibi atıştırmalıklara sıvı azot eklenmesiyle yapılan 'ejderha nefesi' yiyen kişinin ağzından ve burnundan yoğun duman çıkmasına neden oluyor. Çocuklar için eğlenceli gibi görünen bu tehlikeli yiyecekler bazı aileler tarafından çocuklarını mutlu etmek için ilgi görüyor. Ancak uzmanlar ciddi zararları olduğu konusunda uyarıyor.

DOKU HASARI YAŞANIYOR

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, sıvı azotun yaklaşık eksi 196 derece sıcaklıkta olduğunu belirterek, "Bu derece düşük sıcaklık ağız, dil, dudak, boğaz, yemek borusu ve mide dokularında soğuk yanığına ve ciddi doku hasarına yol açabilir. Ürün tam olarak buharlaşmadan tüketildiğinde mide içinde ani gaz genleşmesi meydana gelebilir. Literatürde mide delinmesine kadar varan vakalar bildirilmiştir" diye konuştu. Çocukların ürünü bir oyun ya da gösteri olarak algıladığını belirten Elbir, özellikle hızlı tüketim ve buharın bilinçsiz şekilde solunmasının tehlikeyi artırdığını söyledi.

ASTIMI OLANLAR DİKKAT!

Elbir, "Öksürük, boğaz tahrişi, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı gelişebilir. Astım veya alerjik bronşiti bulunan çocuklarda risk çok daha yüksektir" ifadelerini kullandı. Azot gazının sanayi, laboratuvar ve yangın söndürme sistemlerinde kontrollü koşullarda kullanıldığını hatırlatan Elbir, "Azotun yangın söndürme sistemlerindeki temel mantığı ortamdaki oksijen oranını düşürerek yanmayı durdurmaktır. Oksijeni seyreltebilen bir gazın buharının çocukların ağız ve solunum yollarına yakın şekilde kullanılması masum bir gösteri değildir" dedi.

YEMEK BORUSU YANABİLİR

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ ise sıvı azotun atmosferde doğal olarak bulunan azot gazının özel koşullarda sıvılaştırılmasıyla elde edildiğini belirterek, özellikle yaz aylarında 'ejderha nefesi' adıyla satılan ürünlerin çocuklar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Sıvı azotun ağız, yutak ve yemek borusunda soğuk yanıklarına neden olabileceğini vurgulayan Çağ, "Daha ağır vakalarda mide ve yemek borusunda delinmeler meydana gelebilir. Bu durumlar acil cerrahi müdahale gerektirebilir ve hayati tehlike oluşturabilir. Ailelerin bu ürünleri masum bir atıştırmalık olarak görmemesi gerekiyor" dedi.

BU BELİRTİLER VARSA ACİL SERVİSE GİDİN

Sıvı azot buharının yalnızca sindirim sistemini değil, solunum yollarını ve gözleri de etkileyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Yakup Çağ, "Yoğun maruziyet durumunda solunum yollarında tahriş, nefes alma güçlüğü, aspirasyon ve akciğer sorunları gelişebilir. Ayrıca kornea başta olmak üzere göz dokularında hasar oluşabilir" diye konuştu. Çağ, ejderha nefesi tüketiminin ardından ağızda şiddetli ağrı, yutma güçlüğü, kusma, karın ağrısı, nefes darlığı veya kanlı kusma gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirterek, "Bu belirtiler hayati risk taşıyan komplikasyonların habercisi olabilir. Erken müdahale büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu.