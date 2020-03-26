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Sağlık

Türkiye'deki Pandemi hastaneleri hangileri? Pandemi nedir?

Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı, bazı hastaneleri Pandemi hastanesi olarak ilan etti. Peki Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Koronavirüs tedavileri için Sağlık Bakanlığı, bazı hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti. Peki hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Pandemi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

26 Mart 2020 Perşembe  12:54 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:54
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Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan, yayılmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de görüldü. Önlemlerini arttıran Sağlık Bakanlığı, devlet, vakıf üniversiteleri ve özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti. Peki, pandemi nedir? Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, ‘pandemi hastaneleri’ olarak tanımladı. Pandemi hastanesi ne demek?

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi; dünyada üzerinde birden fazla ülkede veya kıtada ortaya çıkarak çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemik hastalık, dünya genelinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen bir isimdir. Koronavirüsün yayılma hızına ve insan sağlığı üzerindeki etkisine bakıldığında genel çapta koruyucu önlemlerin artırılmasını sağlamak adına pandemi ilan edildi. 

Koronavirüs hastalığı 2019 pandemisi, Aralık 2019'da başlamış, Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan kökenli SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüsün neden olduğu pandemidir. İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelere yayılmış salgın, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. 2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti.

PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, "pandemi hastaneleri" olarak tanımladı.

PANDEMİ HASTANELERİ LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Pandemi hastanelerine ilişkin herhangi bir liste bulunmazken, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

"Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 il Valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları belirlendi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 il Valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları belirlendi.

Yazıya göre, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastanesi" olarak kabul edilecek.

Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilecek.

Pandemi hastanesi, Kovid-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapıldığı hastaneler olarak tanımlanacak.

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