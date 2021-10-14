DHA 14 Ekim 2021 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:23

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık hizmetleri ihracatının sürdürülebilir olarak artırılabilmesini sağlamak için sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanacak. Bu kapsamda yarın sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin yetkilendirilmesine dair Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imzalanacak. Program, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.