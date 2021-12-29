Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezleri ve doktorları hangi saç ekim tekniklerini uyguluyor?

29 Aralık 2021 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:39

Sizin için hazırladığımız bu makalede sizlere hem Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezlerini tanıtacak hem de hangi doktorun hangi yöntemde usta olduğunu aktaracağız.

En İyi Saç Ekim Doktorlari Hangileri? İşte İstanbul'daki merkezlerin listesi!

Este Favor Saç Ekim Merkezi

AHD Saç Ekim Merkezi

Asmed Saç Ekim Merkezi

Tripaesthetic Saç Ekim Merkezi

Arenamed Saç Ekim Merkezi

Saç Ekim Merkezlerini detaylı incelemek için web sitesini ziyaret edin;

https://www.habergundemde.com/en-iyi-sac-ekimi-yapan-doktorlar-ve-fiyatlari/

"Saç ekimi yaptırmak istiyorum ancak hangi saç ekim merkezinin iyi olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden de bu sürece bir türlü adım atamadım" diyenlerden misiniz? Hiç endişe etmeyin. Çünkü hem Türkiye'de hem de İstanbul'da saç ekimi yaptırabileceğiniz yüzlerce hatta belki binlerce saç ekim merkezi mevcut.

"En iyi saç ekim merkezi nerededir?" diye soranlardansanız sizleri İstanbul'a davet ediyoruz. Çünkü İstanbul, saç ekim merkezi cenneti haline gelmiş bulunmakta. En iyi saç ekim uzmanları, en iyi klinikler ve en iyi fiyatlar İstanbul'da. Hatta uzman doktorların çoğu, kendi öğrencilerini bile yetiştiriyor. İstanbul'daki bir saç ekim merkezinde saç ekim uygulamasının yanı sıra sizlere birçok hizmet de sunulmaktadır. Sunulan hizmetler saç merkezine göre değişse de işlem yaptıran kişilerin çoğu merkezlerden memnun ayrılmaktadır. Hizmet kalitesinin yanı sıra İstanbul'daki saç ekim kliniklerinde yaptırmak istediğiniz saç ekim yönteminin uzmanlarını da bulmanız mümkün. Çünkü aslında her saç ekim merkezi, birkaç saç ekim yönteminde uzmanlaşmış ve uzmanlaştıkları alanda en iyi hizmeti sunuyor. Bu da sizlerin saç ekim maratonunun başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. İstanbul'daki saç ekim merkezlerinde dilerseniz DHI, dilerseniz FUE hatta dilerseniz Safir FUE hizmeti bile alabilirsiniz. Ayrıca birçok saç ekim merkezi, süreç tamamlandıktan sonra bile sizinle iletişimini kesmiyor ve saçlarınız dolgunlaşana kadar meydana gelebilecek herhangi bir problemde size destek sağlıyor.

Lafın kısası, sizlere önerimiz İstanbul'a gelerek buradaki uzman doktorlardan saç ekim hizmeti almak. Uygun fiyatlı hizmet ile size özel oluşturulan planlar sayesinde sizler de dolgun ve doğal görünen saçlara sahip olabilir, yara izi kalmadan süreci başarı ile tamamlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, araştırma yaparak tercih ettiğiniz saç ekim merkezi ile iletişime geçerek size özel bir plan hazırlanmasını beklemek!

En İyi ve En Yeni Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi sayesinde FUE yöntemi ilerletilmiş olup farklı farklı saç ekim yöntemleri ortaya çıkmıştır. Robotik, Safir FUE ve Organik saç ekim metodu son zamanların en iyi ve en yeni saç ekim metodları arasında yer almaktadır. Teknolojik araçlar sayesinde hata riski sıfıra inmiştir.

En Sıkı Saç Ekim Sonucu Hangi Teknikle Elde Edilir?

Saç ekimi yaptırmak isteyen tüm danışanlar tek bir hayali vardır: gür ve sıkı saçlar. Teknolojik gelişmeler, saç ekim araçlarının da gelişmesini sağlamış ve manuel olarak yapılan işlemler yavaş yavaş son bulmuştur. Bu anlamda son zamanların en başarılı saç ekim yöntemi, NeoGraft saç ekim yöntemidir. NeoGraft saç ekimi yönteminde tüm işlemler teknolojik araçlar ile yapılır ve mikro aşılama sayesinde mümkün olan en doğal sonuçlar elde edilir. Bunun yanı sıra NeoGraft saç ekimi yöntemi, diğer yöntemlere göre çok daha kısa bir sürede tamamlanır. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Her danışan için farklı yöntemlerin tercih edilmesi gerekebilir. Çünkü saç ekimi yapılmadan önce danışan analiz edilir ve bu analiz sonucu en uygun olan method danışana sunulur. Saçları çok seyrek olan kişiler için çok daha fazla işlem yapılması gerekebilir. Bu da süreci etkileyen bir değişkendir. Seyrekliği az olan kişilerin saç ekim işlemi sonucunda çok daha sıkı ve gür saçları olması daha olasıdır. Mevcut saçın da bir faktör olduğunu unutmamak gerekir.

Saç Ekim Maliyeti 2022 Yılında Ne Kadar Olacak?

Saç ekim maliyetini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Gelin bu faktörlere birlikte bir göz atalım.

- Seçilecek olan saç ekim yöntemi,

- Saç ekimi yapılacak alanın genişliği,

- İşlem yapılacak greft sayısı,

- Saç ekim merkezinin sunduğu hizmetler,

- İşlemin süresi,

- Seans miktarı,

- Doktorun uzmanlığı,

- Kullanılan teknolojik araçlar,

- Müşterinin talepleri.

2021 yılına baktığımızda saç ekim fiyatları, saç ekim merkezlerine göre değişkenlik göstermektedir. Çünkü her saç ekim merkezi farklı hizmetler ve farklı metodlar sunar. Net bir fiyat bilgisi almak için yapılması gereken şey, tercih edilen merkez ile iletişime geçmektir. Çünkü saç ekim işlemine başlanmadan önce danışan, analiz edilir ve sürece dahil olacak her şey, bu analiz sonucu ortaya çıkar.

2022 yılında ise saç ekim fiyatlarında artış görüleceği tahmin edilmektedir. Çünkü COVID-19 süreci, döviz kurları ve yeni çıkan teknolojik araçlar saç ekim yöntemlerini ve maliyetlerini büyük ölçüde etkisi altına almıştır. Saç ekim fiyatlarını genel olarak işlem yapılan greft sayısı belirleyecek olup bu fiyat, kişiye göre değişiklik gösterecektir. Genel olarak bakıldığında mevcut fiyat listesi şu şekildedir:

- Safir FUE saç ekim yöntemi: 4.500-7.000

- Standart Fue saç ekim yöntemi: 6000 TL

- DHI Fue Saç Ekim Fiyatı: 9000 TL.

- ABD'deki saç ekim yöntemi: 30.000 dolar (NeoGraft cihazını bulmak oldukça zordur.)

Saç Ekimi Öncesi Ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Saç ekimi, bir süreçten ibarettir. Bundan dolayı sadece saç ekim sırasında değil, saç ekimi öncesinde ve sonrasında da göz önüne alınması gereken noktalar vardır.

- Saç ekimi öncesinde yapılması gerekenler

Saç ekiminden en iyi sonucu almak için danışan, ameliyattan 2 hafta önce sigarayı bırakmalıdır. Bazı ilaçların ameliyattan önce bırakılması gerekebilir. Kullanılan herhangi bir ilaç doktora söylenmeli ve doktor tavsiyesine göre hareket edilmelidir. Ameliyattan önceki gece danışan, baharatlı yiyeceklerden uzak durmalıdır. Danışan, herhangi bir şeye alerjisi olup olmadığını doktora mutlaka iletmelidir. Vitaminler, kan sulandırıcılar ve bitkisel ilaçlara ek olarak herhangi bir aspirin, iltihap önleyici ilaç veya ağrı kesici tüketmekten kaçınılması gerekmektedir. Hasta ayrıca ameliyat sırasında kanama riskini artırabileceğinden herhangi bir steroid tüketmekten veya kortizonlu krem kullanmaktan da kaçınmalıdır. Ameliyattan bir gün önce danışan, yeterince uyumalıdır. Herhangi bir saç spreyi, jel veya diğer şekillendirici ürünleri uygulamaktan veya kullanmaktan kaçınmalıdır. Doktor tarafından reçete edilen ilaçlar doktorun belirttiği şekilde alınmalıdır.

- Saç ekimi sonrasında yapılması gerekenler

Diğer cerrahi işlemlerde olduğu gibi, saç ekimi ameliyatından sonra da gerekli tüm önlemleri almanın yanı sıra saç ekimi ameliyatından sonra da uygun bakımı sürdürmek önemlidir. Saç ekiminden sonra, birkaç gün boyunca kafa derisinde bir miktar hassasiyet olması muhtemeldir. Doktor, antibiyotik ilaçlara ve anti-inflamatuar haplara ek olarak ağrı kesici ilaçlar yazacaktır. Saç ekimi yapılan alana bir süre dokunmamak ve doktor tarafından reçete edilen ilaçları uygun şekilde almak oldukça önemlidir. Temiz bir kesi hattını ve cerrahi alanı korumak için hastanın işlemden sonra en az bir gün bandajı çıkarmaması ve bandajın gün boyunca işlem yapılan alanda kalması gerekmektedir. İşlemden iki gün sonra saç ekimi sonrası bakım, banyo ve donör bölgenin temizliği yapılmalıdır. Danışan, saç ekim işlemi yapılan alanı temizlemek için alıcı bölgenin yanı sıra donör alanın üzerine birkaç kez su dökmelidir. Bununla birlikte, saçları kurutmak için havlu kullanmaktan kaçınmalıdır. Üçüncü günde danışan, işlem yapılan alanı hafif, antimikrobiyal bir şampuan ve saç kremi kullanarak günde iki kez yıkamalıdır. Bu, saç ekimi bakımında önemli bir adımdır ve kafa derisi pullarının ve kabuğunun çıkarılmasını ve herhangi bir enfeksiyonun oluşmamasını sağlayacaktır. Saç ekimi sonrasında dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şu şekilde sıralanabilir:

- Alkol, sigara ve ağrı kesici ilaçların tüketiminden kaçının.

- İşlemden sonra en az birkaç hafta egzersiz yapmayın veya yorucu faaliyetlerde bulunmayın.

- Reçete edilen oral ilaçları zamanında alın.

- Saç ekimi sonrası uyku konusunda da önlem alın. İşlem yapılan alanı sağlam ve güvenli tutmak için, uyurken başın yüksek bir pozisyonda tutulması tavsiye edilir. Bunun için hastanın başının altına birkaç yastık veya havlu koyması gerekebilir. Ayrıca ekimden sonra en az iki hafta sadece doktorun önerdiği şampuan, saç kremi ve losyon kullanılmalıdır.

- İşlemi takip eden üç hafta boyunca sıcağa ve güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Saç Ekimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

- Saç ekimi ne kadar sürede tamamlanır?

Saç ekiminden sonra önemli değişiklikler görmeniz yaklaşık altı ay sürer. Saç ekiminin sonuçları, bir yıl sonra görülecektir.

- Saç ekimi için en uygun yaş nedir ve bir yaş sınırlaması var mıdır?

Saç ekimi için en ideal yaş aralığı, 18 ile 65 yaştır. Bu yaşlar arasında yapılan saç ekimleri çok daha başarılı sonuçlar verecektir. Gerekirse uzman doktor onayı ile bu yaş aralığının dışındaki kişilere de saç ekimi işlemi yapılabilir.

- Saç ekimi acıtır mı?

Saç ekimi sırasında canınızı yakabilecek tek şey, ilk enjeksiyondur. Bu işlem yapıldıktan sonra, prosedürün geri kalanı nispeten ağrısız hissedecektir.

- Saç ekimi güvenli ve kalıcı mıdır?

Saç ekimi, sağlıklı bir saç derisine yapıldığı takdirde kalıcıdır. Kalıcı saçla kaplı alan veya donör alan, saç dökülmesinden sorumlu hormon olan DHT'ye (dihidrotestosteron) karşı dirençlidir.

- Saç ekiminden sonra peruk takılabilir mi?

Evet, takılabilir. Hatta bu sıklıkla yapılan bir şeydir. Peruğunuz alıcı greft bölgesine sürtünmediği sürece sorun olmaz.

- Saç ekiminden sonra herhangi bir problem meydana gelir mi?

Saç ekimi işlemi sonrasında görülebilecek komplikasyonlar arasında ağrı, ödem, kanama, görünür yara izi, kabuklanma, greftin yerinden çıkması ve kaşıntı gibi durumlar yaşanabilir. Süreç ilerledikçe hepsi geçecektir.

- Saç ekimi doğal bir görünüm sağlar mı?

Saç ekimi, uzman bir doktor tarafından yapıldığı takdirde oldukça doğal sonuçlar sağlayabilir. Bunun yanı sıra son teknoloji aletlerin kullanılması da daha doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.

- Saç ekiminden sonra nasıl uyuyabilirim?

Saç ekimi yaptırdıktan sonra sırt üstü, başınız ve sırtınız yüksekte olmak üzere tercihen 45 derecelik bir açıyla uyumalısınız. Yüzüstü yatmak, ekilen saçlarınıza zarar verebilir ve derideki şişliğin artmasına neden olabilir.

- Saç ekimi sonrası ilaç kullanılması gerekir mi?

Doktorunuz ilaç kullanmanızı önerdiği takdirde ilacın önerilen şekilde kullanılması gerekmektedir. İyileşme süreci için ilaçlarda istikrarlı olunması oldukça önemlidir.