Türkiye'nin gönüllü doktorları sağlık için seferber oldu

Yeryüzü Doktorları, kurulduğu günden beri yurt içi ve yurt dışında birçok bölgede gerek dahili gerek cerrahi branşlarda sağlık hizmeti sunuyor. Bir afetin ilk saniyelerinden itibaren gönüllü ağıyla koordine olan dernek, bünyesindeki Türk doktorlarla birlikte insanların sağlık ihtiyacını karşılıyor. Yeryüzü Doktorları "Gönülden Gönüle İyilik. Sağlık." adlı kampanyasında dikkat çektiği gönüllü sağlık ekiplerini hem deprem bölgesine hem de sağlıkta dezavantajlı olan coğrafyalara gönderiyor. Birçok kriz bölgesinde eş zamanlı çalışmalar yürüten dernek, 23-30 Eylül tarihlerinde Uganda'da KBB, Ortopedi ve Travmatoloji branşlarında uzman doktorları ile hizmet vererek tedavi edilemeyen ağır hastaların ameliyatlarını gerçekleştirecek.

DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BERİ DOKTORLAR SAHADA



Bugüne kadar 54 ülkede hizmet veren, 8 ülkede daimi sağlık merkezi kuran Yeryüzü Doktorları; 6 Şubat depreminin ilk gününden beri de Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde çalışmaya devam ediyor. Bölgede kurduğu sağlık istasyonlarında 600'ü aşkın gönüllüsüyle birinci basamak sağlık hizmeti ve psikososyal destek vererek 188 binden fazla depremzedeye ulaştı.

"GÖNÜLDEN GÖNÜLE İYİLİK. SAĞLIK."



Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ve ilaç ve sarf malzemelerinin karşılanamadığı coğrafyalarda sağlık alanına odaklı insani yardım faaliyetleri yürüten dernek, gönüllü doktorlarıyla muayene, tedavi ve ameliyat hizmeti veriyor. Aynı zamanda yerel sağlık kapasitesini artırmak adına eğitim ve seminerler düzenliyor. Gönüllülükle sahaya koşan sağlık çalışanları "İyilik. Sağlık." sözünü ilke edinerek yeryüzünde sağlık hizmetlerini daha ulaşılabilir kılmak için çalışıyor. Asya'dan Afrika'ya geniş bir coğrafyada hizmet veren Yeryüzü Doktorları, anne-çocuk, beslenme ve göz sağlığı programlarında yerel doktorlarla birlikte çalışarak bölgedeki sağlık şartlarının iyileşmesinde ve gelişmesinde rol oynuyor.

20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren dernek, bugüne kadar 40 bin gönüllüsü, 250'den fazla gönüllü sağlık ekibiyle 54 ülkede sağlık hizmeti verdi. 2 milyondan fazla muayene ve 44 binden fazla ameliyat yaparak 18 milyon hayata dokunan Yeryüzü Doktorları, düzenlediği kampanyalar ve aldığı bağışlarla çalışmalarını büyüterek devam ettirmeyi hedefliyor.