Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:36 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:36

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, 26 Ağustos saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da aşı yaptıranların oranı yüzde 74,6, Ankara'da ise yüzde 82 oldu. İzmir'de aşı yaptıranların oranı ise yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 247 bin 97'ye yükselirken, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 36 milyon 145 bin 891 ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 167 bin 707 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,23 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

- 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 205 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20 bin sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, sosyal medya hesabından, Bilim Kuruluyla her hafta Kovid-19 toplantısı yaptıklarını anımsatarak, "Maske, mesafe artık önemsiz sözünü hiç duymadım ama sanki öyleymiş gibi yapanlar var. Kurallara uyalım." tavsiyesinde bulundu.

- İstanbul'da okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 6 Eylül'de başlayacak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla kentte alınacak önlemler oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, okulların açılışı dolayısıyla kentte uygulanacak eylem planı görüşüldü.

Hazırlanan sunumda İstanbul Valiliği, İBB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile STK'ların alacağı önlemlere değinildi.

İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak.

Alınacak tedbirler kapsamında eğitimin başlayacağı ilk hafta 359 polis ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, bin 117 özel güvenlik görevlisi, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi hizmet verecek.

65 ekip ve 260 personelden oluşan Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, problemi yerinde çözecek.

Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevresi parklanmalar önlenecek.

Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında bilet entegrasyonuna dahil olanlar için toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek.

- Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle, okulların 6 Eylül'de açılmasına ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat'ta bulunan Bakan Özer'in, dünkü etkinliklerin ardından Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili hazırlıklarını değerlendirdiği bildirildi.