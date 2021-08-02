2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:15 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşları uyararak, "Vaka sayıları 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak durum lehimize dönecek" dedi. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 140 milyon dozu geçti.

TÜRKİYE AŞILAMADA 8. SIRADA

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 73 milyon 313 bin 942 doz aşı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. 41 milyon 22 bin 549 kişiye ilk doz, 27 milyon 379 bin 27 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. Medilife Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşat Özaras, endişelendiren vaka artışını AKŞAM'a şu sözlerle değerlendirdi:

ZİNCİRİ KIRMAMIZIN TEK YOLU

"Aşı olmayan vatandaşları çok ağır ve uzun süren bir hastalık süreci bekliyor. Aşılı olmayanlar da aşılı olan vatandaşlarımızın sayesinde hasta olmuyorlar. Çünkü zincir bir şekilde kırılmış oluyor. 'Ben hastalanmadım, aşı da olmadım' şeklindeki düşünceler büyük bir yanılgı. Eğer hastalık zincirini kırabilirsek mutasyon da gelişmez. Dikkatli olmazsak ve bu sorumluğu içimizde hissetmezsek Türkiye varyantı değil her ilin farklı varyantı bile olabilir ya da ortaya çıkabilir. Bu zincirin kırılmasının tek yolu da aşıdır. Bulduğumuz teknoloji nimetini elimizin tersiyle itemeyiz."

'GRİP OLMUŞ GİBİ ATLATIYORLAR'

"Hastanede yatan vatandaşlarımızın birçoğu aşısız" diyen İç Hastalıkları Uzmanı Nigar Alioğlu, şunları söyledi: "Koronavirüse yakalanan aşı olmuş kişilerin hastalığı hafif şekilde atlattıklarına yakından şahit oluyoruz. Üst solunum yolları belirtileriyle hastalığı atlatıyorlar. Vakalara bakarken biz de hayatımızı riske atıyoruz."