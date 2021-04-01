AA 01 Nisan 2021 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 09:34

DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Bakan Koca da davet edildi.

Koca, brifingde, Kovid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.



Kovid-19 ile Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan DSÖ'nün uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı.

Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde Kovid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri de eşlik ediyor. Bu haftaki brifinge 2021'in "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca yer alacak.

- Türkiye'nin başarılı mücadelesi etkili oldu

Koca'nın davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Kovid-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing, bugün 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek canlı yayına DSÖ'nün "Kovid-19 web sitesi" ve sosyal medya hesaplarından erilebilecek.