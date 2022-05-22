Turkovac'ı geliştiren Prof.Dr.Özdarendeli'den sevindiren açıklama

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Aşı veya bir ilacın normal üretim süresinin 8-10 yıl olduğunu ancak pandeminin etkisinden dolayı 1 yıl gibi kısa bir sürede aşının bulunduğunu söyleyen Aykut Özdarendeli, "Bir aşı ya da ilacın ortaya çıkış süreci ortalama 8-10 yıl ve daha fazladır. Bunun belirli aşamaları var. Yani bir basamağı geçmeden diğerine başlayamıyorsunuz. Her bir basamağı geçip sona ulaşmanız gerekiyor. Öncelikle fikrimizin doğru olduğunu ya da düşündüğünüz şekilde çalışıp, çalışmadığını laboratuvarda bir takım denemelerle test etmeniz lazım. Hayvan modelleri ile test etmeniz lazım. Çok güzel fikirleriniz oluyor ama her zaman istediğiniz sonuçları alamadığınız durumlar olabiliyor. Pandemi sürecinde 8-10 yıl gibi süren aşı çalışmaları 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu tamamen Dünya Sağlık Örgütünün klinik aşamalardan Faz-3'e kadar olan aşamaları bir arada yapabilme konusunda verdiği kurallar çerçevesinde kısaltıldı. Bunun yanında tabi ki teknolojinin de gelişmesinden dolayı oldu" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİNİN SONUNA YAKLAŞIYORUZ"

Vakaların azaldığını ve pandeminin sonuna yaklaşıldığını aktaran Prof. Dr. Özdarendeli. "Birtakım varyantların çıkması, Omicron varyantında ölüm oranlarının biraz daha düşmesiyle, aşılamanın ve hastalığı geçiren insan sayısının da artmasıyla pandeminin sonuna yaklaşıyoruz gibi düşüncelerimiz oluyor. Vakaların azaldığını biliyoruz. Ülkemizin imkanlarıyla tamamen sıfırdan başlayıp üretime kadar olan bütün süreçlerin Türkiye'de yapılmış olması, bunun algoritmasının ve prosedürünün çıkarılması önemli bir nokta. Turkovac aşı çalışmaları bizim laboratuvarımızda 8-10 kişilik ekiple başladı. Şu anda 700-800 kişinin çalışıyor ve ayda birkaç milyon doz aşı üretiliyor" diye konuştu.