28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6948
  • 6,2963
  • 281.984
  • 100186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Selçuk, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sitesinde Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti.

"Üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu ilaçlardan 22'si yerli, 23'ü de ithal ruhsatlı. Kronik hepatit C tedavisinde en son geliştirilmiş yeni bir ilacı daha geri ödemeye dahil ederek bu hastalığın tüm tiplerinde vatandaşımızın tedaviye erişimini sağladık."

Genetik olan kistik fibrozis hastalığının erken tanısında kullanılan ilacın da listeye eklendiğine değinen Selçuk, söz konusu ilacın uygulanabilmesine yönelik işlem ücretinin de karşılanacağını vurguladı.

Ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 423'e, yurt dışından tedarik edilen ilaç sayısının da 382'ye ulaştığını bildiren Selçuk, toplamda geri ödemesi yapılan ilaç sayısının 8 bin 805 olduğuna dikkati çekti.

Bakan Selçuk, sağlığı hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizerek, "Her zaman her şeyin başı sağlık dedik. Bu vesileyle hasta vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni uygulamanın tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 2 KOAH İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, şu şekilde:

"1 adet astım ilacı, 6 adet aşırı demir birikimi tedavisi ilacı, 2 adet demir eksikliği ilacı, 3 adet bağışıklık ilacı, 6 kalp ilacı, 1 kan sulandırıcı, 3 kanser ilacı, 2 KOAH ilacı, 1 mantar ilacı, 1 oral kortikosteroid, 2 ağrı kesici ve ateş düşürücü, 2 kas gevşetici, 1 kistik fibrozis tanısı ilacı, 2 sedef ilacı, 1 topikal ağrı kesici, 1 Hunter Sendromu ilacı, 10 pulmoner arteriyel hipertansiyon ilacı"

Trabzon kuymağına rakip! Hafif ve daha yumuşak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan S-400 açıklaması: 2020 baharında konuşlandırılacak

Rusya'dan S-400 açıklaması: 2020 baharında konuşlandırılacak

ABD milyonlarca dolar teklif etmiş!

ABD milyonlarca dolar teklif etmiş!

Ukraynalı askerlere İHA eğitimi

Ukraynalı askerlere İHA eğitimi

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Başkan Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

Başkan Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

ABD'den ikiyüzlü siyaset! Sevkiyata devam ettiler

ABD'den ikiyüzlü siyaset! Sevkiyata devam ettiler

164 ülkeye ihraç edildi: Ekonomiye yüz milyonlarca dolar katkı sağladı

164 ülkeye ihraç edildi: Ekonomiye yüz milyonlarca dolar katkı sağladı

Anne ve bebeğinin ölümündeki sır perdesi aralandı

Anne ve bebeğinin ölümündeki sır perdesi aralandı
 

POPÜLER HABERLER

Pes dedirten hırsızlık

Pes dedirten hırsızlık

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar...

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar...

Dünyanın en eskilerinden! Öyle bir şey tespit edildi ki...

Dünyanın en eskilerinden! Öyle bir şey tespit edildi ki...

Dünya şokta! Koca şehir havalimanıyla birlikte yok oldu

Dünya şokta! Koca şehir havalimanıyla birlikte yok oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA