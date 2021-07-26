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Sağlık

Üçüncü doz BioNTech aşısı kimlere uygulanacak?

BioNTech aşısında üçüncü doz için önceliğin yaşlılarda ve bağışıklığı zayıf olan kişilerde olacağı ifade ediliyor.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:46 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:46
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BioNTech/Pfizer, koronavirüsün Delta varyantının hızla yayıldığı bu dönemde bir tazeleme aşısı geliştirmeyi planlıyor. Ancak mutasyonlar sonucunda koronavirüs yapısı ve niteliği temelde değişmezse, sadece yaşlılar gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler veya bağışıklık sistemini ilaçla baskılamak zorunda kalan hastalar böyle bir aşı takviyesine ihtiyaç duyacak. Bu bulgu, mRNA aşılarının uzun vadeli etkileri üzerine haziran sonunda ABD'de yayımlanan bir araştırmanın sonucu. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, koronaya karşı geliştirilen tüm aşıların sadece yüzde 0.2'si yoksul ülkelerde uygulandı. The Economist dergisi veriler ışığında yoksul ülkelerde toplu aşılamanın en erken 2024'te başlayabileceğini tahmin ediyor.

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