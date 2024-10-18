İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2619
  • EURO
    37,2469
  • ALTIN
    2990.85
  • BIST100
    8951.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • “Uluslararası The Future Healthcare İstanbul 2024 Konferansı” yaklaşıyor
Sağlık

“Uluslararası The Future Healthcare İstanbul 2024 Konferansı” yaklaşıyor

The Future Healthcare İstanbul için geri sayım! Sağlık alanındaki tüm paydaşların buluşma noktası olan The Future Healthcare İstanbul bir kez daha sektöre yön vermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl da ilgiyle karşılanan ve 40 binin üzerinde katılımcı tarafından takip konferansın 2024 teması; “Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanlar” olacak.

18 Ekim 2024 Cuma 15:26 - Güncelleme:
“Uluslararası The Future Healthcare İstanbul 2024 Konferansı” yaklaşıyor
ABONE OL

Türkiye'den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin buluşacağı Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı The Future Healthcare İstanbul, 24-25 Ekim tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde düzenlenecek.

Sağlığın her alanından temsilcilerin katılımıyla, konuların bilimsel olarak konuşulduğu bir organizasyon olan The Future Healthcare Konferansı, sağlık iletişimine öncü fikirleri ve sosyal projeleri ile değer katan Tazefikir Group tarafından düzenleniyor. 2023'de ilgiyle takip edilen konferansın, bu yıl dijital yayın üzerinden 80 binin üzerinde katılımcıya ulaşması hedefleniyor.

The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı, hem fiziksel hem de online olarak hibrit formatta düzenlenecek.

THE FUTURE HEALTHCARE KONFERANSI 2024 TEMASI: "SAĞLIKLI GEZEGEN, SAĞLIKLI İNSANLAR"

The Future Healthcare 2024'ün teması "Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanlar" olarak belirlendi. Uzman isimler, ilham verici konuşma ve panellerle "Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanlar" teması altında çalışmalarını ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Konuya ilişkin The Future Healthcare Kurucusu Çağlar Gözüaçık, önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve dünya için sağlık alanında önemli isimleri 4 yıldır bir araya getirdiklerini ve sağlığa yön verecek şirket ve kuruluşlarla sağlığın geleceğini konuştuklarını belirten Gözüaçık, 'Düzenlediğimiz bu organizasyonun önemi tek başına katılımcılardan kaynaklanmıyor. Özellikle tıp öğrencisi olan binlerce öğrenci hem fiziksel hem de online olarak bu organizasyonu izleme takip etme olanağı buluyor. Sağlıkta yapay yeka, etik ve sürdürülebilirlikten, geleceğin sağlığının yenilikçi girişimlerine kadar sağlık alanında pek çok başlık konuşuluyor, bu sayede sağlığı farklı yönleriyle ele almış oluyoruz. Organizasyon katılımcılara vizyon, bilgi ve deneyimin yanı sıra benzersiz bir iletişim ağı imkânı da sunacak.' Dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ THE FUTURE HEALTHCARE İSTANBUL ULUSLARARASI KONFERANSI DANIŞMA KURULU'NDA BULUŞUYOR

The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı'nın danışma kurulunda, alanında deneyimli isimler yer alıyor: 28. Dönem Milletvekili, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Murat Baş, Akademisyen, Yazar Dr. Sevgi Salman Ünver, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakkı Karakaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, Genel Cerrahi Uzmanı (Periferik Damar Cerrahisi) Prof. Dr. Murat Aksoy ile sağlık şirketi yöneticileri gibi önemli isimler, The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı'na değer katıyor.

Tazefikir Group tarafından, sağlık sektörünün geleceğine değer katan zengin bir içerikle düzenlenecek konferans ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için https://futurehealthcare-istanbul.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

  • TheFutureHealthcare
  • SağlıklıGezegen
  • İstanbul

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.