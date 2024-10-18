“Uluslararası The Future Healthcare İstanbul 2024 Konferansı” yaklaşıyor

Türkiye'den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin buluşacağı Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı The Future Healthcare İstanbul, 24-25 Ekim tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde düzenlenecek.

Sağlığın her alanından temsilcilerin katılımıyla, konuların bilimsel olarak konuşulduğu bir organizasyon olan The Future Healthcare Konferansı, sağlık iletişimine öncü fikirleri ve sosyal projeleri ile değer katan Tazefikir Group tarafından düzenleniyor. 2023'de ilgiyle takip edilen konferansın, bu yıl dijital yayın üzerinden 80 binin üzerinde katılımcıya ulaşması hedefleniyor.

The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı, hem fiziksel hem de online olarak hibrit formatta düzenlenecek.

THE FUTURE HEALTHCARE KONFERANSI 2024 TEMASI: "SAĞLIKLI GEZEGEN, SAĞLIKLI İNSANLAR"



The Future Healthcare 2024'ün teması "Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanlar" olarak belirlendi. Uzman isimler, ilham verici konuşma ve panellerle "Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanlar" teması altında çalışmalarını ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Konuya ilişkin The Future Healthcare Kurucusu Çağlar Gözüaçık, önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve dünya için sağlık alanında önemli isimleri 4 yıldır bir araya getirdiklerini ve sağlığa yön verecek şirket ve kuruluşlarla sağlığın geleceğini konuştuklarını belirten Gözüaçık, 'Düzenlediğimiz bu organizasyonun önemi tek başına katılımcılardan kaynaklanmıyor. Özellikle tıp öğrencisi olan binlerce öğrenci hem fiziksel hem de online olarak bu organizasyonu izleme takip etme olanağı buluyor. Sağlıkta yapay yeka, etik ve sürdürülebilirlikten, geleceğin sağlığının yenilikçi girişimlerine kadar sağlık alanında pek çok başlık konuşuluyor, bu sayede sağlığı farklı yönleriyle ele almış oluyoruz. Organizasyon katılımcılara vizyon, bilgi ve deneyimin yanı sıra benzersiz bir iletişim ağı imkânı da sunacak.' Dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ THE FUTURE HEALTHCARE İSTANBUL ULUSLARARASI KONFERANSI DANIŞMA KURULU'NDA BULUŞUYOR



The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı'nın danışma kurulunda, alanında deneyimli isimler yer alıyor: 28. Dönem Milletvekili, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Murat Baş, Akademisyen, Yazar Dr. Sevgi Salman Ünver, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakkı Karakaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, Genel Cerrahi Uzmanı (Periferik Damar Cerrahisi) Prof. Dr. Murat Aksoy ile sağlık şirketi yöneticileri gibi önemli isimler, The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı'na değer katıyor.

Tazefikir Group tarafından, sağlık sektörünün geleceğine değer katan zengin bir içerikle düzenlenecek konferans ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için https://futurehealthcare-istanbul.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.