Uykusuzluk ve strese birebir! Doğal sakinleştirici Pasifloranın faydalarına inanamayacaksınız

Passifloranın anksiyete gibi psikolojik hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu biliniyor. Çarkıfelek bitkisi olarak da bilinen passiflora; Pembe, sarı, mavi ve beyaz çiçekleri olan sakinleştirici etkisi olan bir meyvedir. Tıbbi tedavi için kullanılan bu bitki, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaç prospektüslerinde "Huzursuzluk, endişe, anksiyete, adet görme ve menapoz dönemindeki ruhsal sıkıntı ve gerginlikte, bu durumlardan kaynaklı veya sinirsel kaynaklı uykusuzluk gibi şikâyetlerin giderilmesinde destekleyici olarak kullanılır" şeklinde açıklamıştır. Peki Passiflora bitkisi nasıl tüketilir, ne işe yarar? Passiflora hangi hastalıklara iyi gelir? İşte mucizevi bitkinin faydaları

PASSİFLORA NEDİR, NE İŞE YARAR?



Dünya genelinde 'Passion Fruit' ismiyle tanınan ve bilimsel adı Passiflora Edulis yani Tutku Meyvesi ya da bizdeki diğer adıyla Çarkıfelek meyvesi egzotik meyveler sınıfındadır. Çeşitli ülkelerde sakinleştirici bitki olarak bilinen passiflora bitkisi çayı, ülkemizde çarkıfelek bitkisi adıyla bilinir ve etkili sakinleştiricilerden biridir. Türkiye'de Alanya'da yetiştirilmektedir.

Tutku çiçeği (passiflora incarnata), tarihsel olarak anksiyete, uykusuzluk ve histeri tedavisinde kullanılan bitkisel bir takviyedir. Son yüzyılda Avrupa'da özel olarak yetiştirilen bu bitki, tamamlayıcı tıpta yoğun olarak kullanılmaktadır.

PASSİFLORA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?



Passiflora çayının bilinen en yaygın özelliği stresi yok etmesidir.

Passiflora çayı üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, bu çayı içenlerin kan basıncının dengelendiği kanısına varılmıştır. Ayrıca stres kaynaklı uykusuzluk problemini hafifletmeye yardımcı olur.

Damar tıkanıklığını önleme görevi olan passiflora çayı, kalp hastalıklarının oluşma riskini de ortadan kaldırmaktadır.

Antioksidan etkili passiflora çayı, ağrı kesici etkiye sahiptir. Panik atak tedavisinde de etkili olan bu çay, kişinin kendisini daha huzurlu ve dingin hissetmesini sağlar.

PASSİFLORA MEYVESİ NASIL YENİR?



Çarkıfelek meyvesini çiğ olarak yemek için ikiye bölün ve bir kaşık kullanarak posayı kabuğundan çıkarın. Kabuğu yenmez, bununla birlikte çekirdekleri dahil meyvesi tüketilebilir.

Passiflora Çayının Faydaları

Kan Basıncını Dengeler

Uykuyu Düzenler

Kalp Hastalıklarını Önler

Stresi Engeller

Ağrıyı Hafifletir

Dikkat Dağınıklığını Giderir

Kaygıyı Ortadan Kaldırır

PASSİFLORA MEYVESİ GÜNDE KAÇ TANE YENİR?



Meyvelerinin herhangi bir zararlı etkisi bulunmamakla birlikte, yenebilen meyvelere sahip bütün Passiflora türleri için günde 2 taneden fazla meyve yenmesi tavsiye edilmemektedir. Zira çok aşırı tüketimi uyku, halsizlik gibi sorunlara neden olabilmektedir.