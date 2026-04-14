Uzman doktordan ''ilk kez karşılaştık'' itirafı: Safra kesesinden çıkanlar hayrete düşürdü

Bingöl Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen safra taşı ameliyatı tıp çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Karın ağrısı şikâyetiyle başvuran bir hastanın safra kesesinden 2 bin 67 adet taş çıkarılırken, operasyonu gerçekleştiren cerrah meslek hayatında ilk kez bu denli yoğun bir vakayla karşılaştığını açıkladı.

SAFRA KESESİNDEN 2 BİN 67 TAŞ ÇIKTI

Bingöl Devlet Hastanesi'nde nadir görülen bir vaka başarılı bir operasyonla sonuçlandı. Karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvuran S.T. isimli hastanın yapılan tetkiklerinde safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi tespit edildi. Bunun üzerine cerrahi müdahale planlandı. Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) başarıyla tamamlandı. Operasyon sırasında hastanın safra kesesinden toplam 2 bin 67 adet taş çıkarıldığı belirlendi.

UZMANLARDAN TEDAVİ EDİLMEYEN SAFRA TAŞINA KARŞI HAYATİ UYARI

Uzmanlar, bu denli yüksek sayıda safra taşı vakalarının oldukça nadir görüldüğünü belirterek, tedavi edilmeyen safra kesesi hastalıklarının ciddi enfeksiyonlara, safra yolu tıkanıklıklarına ve pankreatit gibi hayati risklere yol açabileceğine dikkat çekti. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Yiğit, meslek hayatında ilk kez bu kadar fazla sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, hastanın sağlığına kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise hastanede özellikli ameliyatların artarak devam ettiğini belirterek, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.