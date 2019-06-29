27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Uzmanı uyardı: Güneşin azı karar fazlası zarar

Uzmanı, 'Güneşte fazla kalınması kansere yol açabiliyor, güneşten tamamen kaçınmak da D vitaminini istediğimiz düzeye çıkaramadığı için yine kansere yol açabiliyor. Güneşin azı karar fazlası zarar.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaz aylarında güneş ışınlarına fazla maruz kalmanın cilt kanseri riskini artırdığı, güneşten yeterli düzeyde faydalanmamanın ise D vitamini eksikliği nedeniyle yine kansere yol açabileceği bildirildi.
 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş ışınları ve kanser arasındaki ilişkiyle ilgili son dönemde önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.
 
Güneş ışınlarının cilt kanseriyle ilgili olduğunu ve özellikle çocukluk döneminde sulu yanık şeklinde güneşe maruz kalmanın ileride cilt kanseri riskini çok artırdığını anlatan Coşkun, şöyle konuştu: "Ülkemizde herhangi bir hastalık nedeniyle kan tahlili yaptıran insanlarımızda görüldüğü üzere D vitamini düzeyi çok düşük. O yüzden D vitamini kullanımlarını öneriyoruz. Ama dışarıdan alınan D vitaminlerinin hiçbir zaman güneş ışınlarından alınan vitaminin yerini tutmayacağını kabul ediyoruz. Dolayısıyla herkesin haftada 3 kez 30 dakika güneş ışınlarının altında kalması gerekiyor. Eskiden asla diyorduk, kremler sürelim, gözlükler takalım, şapka kullanalım, güneş ışınlarından özellikle öğle sıcaklarından kendimizi koruyalım diye uyarıda bulunuyorduk. Ama son dönemde bu görüş değişti. Güneş ışınlarının D vitaminine etki ettiği saatlerde ilk gün 5, ikinci gün 10, sonra 15 dakika derken 30 dakika güneş kremi kullanmadan güneş ışınlarından faydalanmamız gerekiyor."
 
Coşkun, D vitamini seviyesinin bu durumda istenilen düzeye ulaşabileceğine işaret ederek, 30 dakikanın üzerindeki sürelerde ise güneş kremleri ve güneş gözlükleri kullanmak gerektiğini dile getirdi.
 
D vitamini düşük olan bireylerde prostat ve meme kanserinin daha sık görüldüğüne dikkati çeken Coşkun, "Meme kanserine bağlı ölümlerin daha sık olduğu önemli çalışmalar mart ayında yapılan bir kongrede açıklandı. Dolayısıyla güneş ışınlarının fazlası kansere yol açabiliyor ama güneş ışınlarından tamamen kaçmak da bazı kanser türlerine neden olabiliyor." diye konuştu.
 
Vücuttaki D vitamini düzeyini gerekli seviyeye yükseltmenin kansere karşı koruyucu bir etkisi olduğunu anlatan Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanlar güneşte çok fazla kalırlar ve yanık oluşursa cilt kanserine yol açabilir. Özellikle çocuklarımızı korumamız gerekiyor ama çocukluk döneminden itibaren yine güneş ışınlarından da faydalanmaları lazım. Güneşte fazla kalınması kansere yol açabiliyor, güneşten tamamen kaçınmak da D vitamini düzeyini istediğimiz düzeye çıkaramadığı için yine kansere yol açabiliyor. Güneşin azı karar fazlası zarar."

THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu kez Adıyaman’da görüldü

Bu kez Adıyaman’da görüldü

Şişli'de şoke eden anlar! Otomobilini parçaladı

Şişli'de şoke eden anlar! Otomobilini parçaladı

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

Teknik adam Ertuğral, gelecek sezonun favorisini açıkladı

Teknik adam Ertuğral, gelecek sezonun favorisini açıkladı

KKTC'de korkunç olay! 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için...

KKTC'de korkunç olay! 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için...

Herkes fotoğraf çektiriyor: İlk gören hayretle bakıyor

Herkes fotoğraf çektiriyor: İlk gören hayretle bakıyor

X-ray'de tespit edildi! Tam 753 kilo

X-ray'de tespit edildi! Tam 753 kilo

Propolis, iltihaplı bağırsak hastalıklarında şikayetlerin giderilmesinde yararlı olabilir

Propolis, iltihaplı bağırsak hastalıklarında şikayetlerin giderilmesinde yararlı olabilir
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü

İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Kemikleri güçlendiren 14 besin! Peki nelerden uzak durmalıyız?

Kemikleri güçlendiren 14 besin! Peki nelerden uzak durmalıyız?

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA