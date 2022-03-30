Uzmanından '20 yaş dişleri' uyarısı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuz Öztoprak, çapraşıklığa yalnızca 20 yaş dişlerinin neden olmadığını belirtti.

Öztoprak şunları kaydetti:

"1950'li yıllarda ünlü Ortodonti Uzmanı Raymond Begg'in kaba ve lifli yiyecekler tüketen eski insanlar ve Avustralyalı yerlilerde yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, kaba ve lifli yiyecekleri çiğnerken dişler daha çok esner ve bu da iki diş arası aşınma sonucunda dişlerin arasında boşluk oluşur. Bu sayede arkadan gelen 20 yaş dişleri kolayca çıkabiliyor. Ancak günümüzde tükettiğimiz fabrikasyon gıdalar, yumuşak ekmek, düdüklü tencerede pişirilmiş et veya krem peynirler dişlerimizi çalıştırmıyor. Yani dişlerimizde amortisör vazifesine gerek kalmıyor. Bu yüzden de dişler sürtünerek aşınamıyor ve 20 yaş dişlerine arkada yer kalmıyor.

Dişlerimiz, çapraşık sindirim ve çiğneme bozuklukları oluşturuyor. Düzgün çiğneyebilme doğru öğütme işlemi için oldukça önemli. Örtülü kalan 20'lik dişler ise eğer çıkmazsa diğer dişlere baskı yaparak çapraşıklığa sebep olabilir. 20 yaş dişleri çekilmediği zaman ciddi eklem problemleri oluşabilir. Ayrıca, çıkamayan veya yarısı çıkan dişlerin komşu dişlere zarar vermesi, besin artıklarından dolayı koku yapması ve kemikte kist oluşturması sonucu çene cerrahisi uzmanları bu dişleri haklı olarak almak istemektedirler."

Öztoprak, en beklenmeyen zamanda şişlik, apse veya iltihap yaparak şiddetli ağrılarla kendini belli eden 20 yaş dişleri için mutlaka ağrı veya apse oluşmadan önce bir diş hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi.



