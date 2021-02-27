Uzmanından hayati uyarı: Kronik hastalıklar böbrek sorunlarını tetikliyor

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:31

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nefroloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Şumnu, kronik hastalığı olan kişilerin böbrek sağlığı açısından risk grubunda olduğunu bildirdi.

Böbrek fonksiyonlarının yüzde 50'sinin kaybedilene kadar vücutta hiçbir belirti görülmediğine dikkati çeken Şumnu, "Özellikle böbrek hastalığı gelişimi için risk faktörleri taşıyan kişilerin, yılda en az bir kez nefroloji poliklinik kontrolünden geçmesi hastalığın erken tanı ve tedavisi açısından önem arz ediyor." bilgisini verdi.

Böbrek sağlığının temellerinin çocukluk döneminde atıldığını belirten Şumnu, "Ülkemizde kronik böbrek hastalığı prevansı yüzde 15.7 olarak belirlendi. Yani 6-7 yetişkinden biri kronik böbrek hastası. İlerleyen dönemlerde böbrek yetmezliğinden korunmak için böbrek sağlığına çocukluk döneminden başlayarak dikkat edilmesi ve uygun önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "YÜKSEK PROTEİN DİYETİNDEN KAÇININ"

Böbrek hastalıklarından korunmada sağlıklı beslenmenin önemine işaret eden Şumnu, şunları kaydetti:

"Hastalığa yol açan nedenler arasında sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve obezite başı çekiyor. Son yıllarda artan obezite böbrek yetmezliğinin en sık nedenleri olan şeker ve tansiyon hastalıklarına yol açıyor. Dolayısıyla kilo almamak için sağlıklı ve dengeli beslenmeli, düzenli spor yapılmalı, yeterli miktarda su tüketilmeli. Yine son yıllarda yapılan bir büyük hata da yüksek protein diyetleri. Kilo vermek için sıfır karbonhidrat bol protein tüketimine dayalı bu tarz diyetler böbrek sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Böbreklerin görevinin vücudu toksinlerden temizlemek olduğunu aktaran Şumnu, "Günde en az 1.5 litre su tüketerek böbreklerinize yardımcı olun. Ülkemiz en fazla tuz tüketen ülkelerden biri. Fazla tuz tüketimi böbrekleri yorar ve yüksek tansiyon hastalığına zemin hazırlayarak böbrek sağlığımızı riske atar." değerlendirmesinde bulundu.

Sık ve bilinçsiz ağrı kesici kullanımının da böbrek hastalıklarına zemin hazırladığını belirten Şumnu, "Özellikle içeriği parasetamol olmayan ağrı kesicilerin sık, aşırı ve bilinçsiz kullanımı böbrek yetmezliğine neden olabilir. Ağrı kesiciler ilaca bağlı böbrek hasarının en önemli nedenleridir. Kontrolsüz ağrı kesici kullanmayın." açıklamasını yaptı.