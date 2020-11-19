Uzmanından önemli uyarı: Pankreas kanserinin görülme sıklığı artıyor

DHA 19 Kasım 2020 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:27

Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Küçük, pankreas kanserinin toplumda görülme sıklığının arttığını vurgulayarak, hastalığın geç belirti vermesinden dolayı erken teşhis edilemediğini, bunun da tedaviyi zorlaştırdığını belirtti. Tüm dünyada kanser ölümleri sıralamasında beşinci neden olan pankreas kanserinden korunabilmek için sağlıklı beslenme ve egzersizin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Küçük, sigaradan da uzak durulması gerektiğini vurguladı.

‘SİGARA KULLANIMI RİSKİ 2 KAT ARTIRIYOR’

Pankreas hücrelerinde meydana gelen DNA değişikliklerinin kontrolsüzce bölünerek, kansere yol açtığını belirten Prof. Dr. Küçük, hastalığın görülme sıklığının arttığına değinip, "Pankreas kanseri ülkemizde kadınlarda 100 binde 3,9 ve erkeklerde 100 binde 5,9 oranında görülüyor. Bu artışın olası nedenleri arasında uzayan yaşam süresi, sigara tüketimi, diğer kanserlerin tanı ve tedavilerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda bu hastaların daha uzun yaşaması, toplumda artan şişmanlık ve diyabet oranları yer alıyor. Sigara kullanım ise pankreas kanseri riskini 2 kat artırıyor" diye konuştu.

‘İLK BELİRTİLER FARK EDİLMİYOR’

Pankreasın midenin arkasında buluna bir organ olduğunu, burada gelişen kanserin de sinsi ilerleyerek, geç fark edildiğini kaydeden Küçük, "Ne yazık ki ilk belirtiler fark edilmiyor. Pankreasında tümör olan bir insan yaşadığı ağrıyı mide ağrısı ya da gaz sancısı, kas ağrısı zannediyor. Bu nedenle doktora başvurulmadığı için tanıda geç kalınıyor. İlerleyen dönemde sırta vuran, şiddetli karın ağrıları, hazımsızlık, şişkinlik ve sarılık görülüyor" dedi.

ERKEN TANI ORANI YÜZDE 20

Pankreas kanseri tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerinden yararlanıldığını anlatan Küçük, "Tanı alan hastaların sadece yüzde 20’si ameliyat için uygun oluyor. Yarısından fazlasında ise metastaz görünüyor. Yani kanser, başka organlara sıçramış oluyor" diye konuştu.

Bütün tedavilere karşın hastaların yaklaşık yüzde 95’inin yıl içinde yaşamını kaybettiğini kaydeden Prof. Dr. Küçük, şunları kaydetti:

"Son yıllarda pankreas kanserinin artış ve kötü ilerleme nedenleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Burada pankreas kanserine kimlerin yakalandığına bakmak gerekiyor. Pankreas kanserinde kalıtımsal geçiş oranı yüzde 10’dur. Ailesinde pankreas kanseri görülenlerin yıllık kontrollerinde pankreas tomografisi gerekli olabilir. Hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenmeye, sigara içmemeye ve bol bol yürüyüş yapmaya dikkat edilmeli."

Pankreas kanserinin tedavi başarısında farklı disiplinlerdeki uzmanların iş birliğinin etkin rol oynadığına değinen Prof. Dr. Küçük, bu sayede yaşam süresinin de uzadığını belirtti.