Uzmanından kurban eti uyarısı

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Uzmanından uyarı: Kurban etini en az bir saat dinlendirin

Kurban etinin doğru tüketimi hakkında bilgi veren uzmanı, etin kesildikten sonra en az bir saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

  • DHA
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Kurban Bayramı´na çok az bir süre kaldı. Yaz mevsimine denk gelen Kurban Bayramı'nda  etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Kurban etini dinlendirmeden yemeyin" uyarısında bulundu. Özyaral, "Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az bir saat kadar asılı tutulması ya da buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Ayrıca dışarıda et çok kısa süre kalmalı ve derhal dağıtılacak yerlere ulaştırılmalıdır" dedi.
 
"BUZU ÇÖZÜLEN ET TEKRAR DONDURULMAZ"
 
Özyaral, "Alışıldığı üzere kurban kesilir kesilmez o günkü yemeğe yetiştirilmeye çalışılır. Ancak kurban kesilir kesilmez et tüketilmemelidir. Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az bir saat kadar asılı tutulması veya buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Böylece hem et dinlenir, damarlardaki pıhtı birikimine neden olacak kan dışarı atılmış olur hem de kasılan et gevşer, kendini salar ve sertliği gider. Eğer etinizi buzdolabınıza kaldıracaksanız o zaman tek kullanımlık porsiyonlar halinde poşetlemelisiniz. Uzun süreli derin dondurucuya konulacak parçalar tek kullanımlık büyüklükte olmak zorundadır. Asla çözünen et ikinciye dondurulmaz. Havanın sıcak olduğunu unutmayın. Poşet içinde hava almadan birkaç saat bekleyen et bile bozulabilir" diye konuştu.
 
"ETİ ÇOK PARÇALAYARAK YEMEK BAKTERİ ÜRETİR"
 
Özyaral, "Eti çok parçaya bölmek yüzeysel kirlemeye neden olur. Bu da bakteri kirliliğini artırır. Kesimle birlikte etin kanının çıkması için buzlu suya koyabilirsiniz. Eti kesip parçaladıktan sonra mutlaka temiz kaplara alınmalıdır. Ayrıca ete dokunma, etle temas bakteri üremesine uygun zemin oluşturur. Dolayısıyla etin her parçalanışı yani küçülmesiyle üzerine bulaşan kirlilik artar. Dışarıda et çok kısa süre kalmalı derhal dağıtılacak yerlere ulaştırılmalıdır" dedi.
 
"KURBAN ETİ KAVURMA ŞEKLİNDE TÜKETİLMELİ"
 
Kurban etinin mümkün olduğunca kavurma şeklinde tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Özyaral sözlerine şöyle devam etti: "En doğru pişirme şekli etin kendi yağıyla kavrulmasıdır. İsteğe bağlı olarak soğan, biber, domates gibi sebzeler eklenerek sotelenebilir. Etin yanında bulgur, ayran, şalgam ya da salata ile servis edilmesi hazmı kolaylaştırır. Sağlık açısından daha doğru bir tercihtir. Etin dinlendirilmeden ızgara şeklinde tüketilmesi, özellikle az pişmiş olarak yenmesi de çok doğru değil."

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