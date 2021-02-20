Uzmanlar uyardı: Bebeklerde susuzluk, beyin büzüşmesine neden oluyor

DHA 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:48 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:48

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, çocuklarda su tüketimine dikkat çekerek, 0- 15 yaş arası çocukların bol su tüketmesi gerektiğini söyledi. Yaş küçüldükçe, sıvı kaybının çeşitli hastalıklara sebep olacağını ifade eden Astarcıoğlu, "Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Çocukların yaşı ne kadar küçülürse ihtiyacı olan su oranı da o kadar artıyor. Ne kadar küçük çocuğunuz varsa su ihtiyacına o kadar daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeklik çağını doldurmuş ve anne sütünden kesilmiş çocukların günlük su tüketiminin eksiksiz karşılanması gerekiyor. Özellikle o yaşlarda sıklıkla yaşanan ishal ve kusma gibi ateşli hastalık dönemlerinde daha fazla sıvı kaybolacağı için bu dönemde bolca su içmelerini tavsiye ediyoruz. İshal ve kusmayla birlikte sıvı kaybıyla birlikte çeşitli mineraller de kaybolacağı için alınacak olan sıvı miktarıyla birlikte kaybolan minerallerin de alınması gerekiyor. Böyle durumlarda bol su tüketimiyle birlikte özel mineralli suları reçete ediyoruz. Öte yandan beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Bol yeşillikli, bol kuru yemişli, bol meyveli, hayvansal protein ağırlıklı bir beslenme programı tavsiye ediyoruz. Özellikle pandemi döneminden kaynaklı evde bolca vakit geçiren çocukların evde hoplayıp, zıplayarak terleyerek kaybettiği sıvının, bol su tüketimiyle dengelemesini öneriyoruz" dedi.

'HAVALE GEÇİRMEYE SEBEP OLABİLİR'

Yeni doğan bebekler için de suyun önemli olduğunu söyleyen Astarcıoğlu, "Yaş küçüldükçe sıvı ve mineral kaybının yaratacağı hastalıklar da ciddileşiyor. Özellikle yeni doğan bebekler, doğduktan sonra bir miktar kilo verirler ama ağırlıklarının yüzde 10'undan daha fazla kilo kaybetmelerine müsaade etmiyoruz çünkü bu durum ciddi anlamda kan basıncının düşmesine ve beyin oksijenasyonunun bozulmasına yol açar. Bu da bebeğin havale geçirmesine sebep olur. Öte yandan böbreklerde ve karaciğerlerde kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu nedenle çocuklarımızın su dengesini korumak çok önemli. Ayrıca, yeni doğan bebeklerde vücutta su olmadığı zaman kan dolaşımı azalıyor ve kan dolaşımı azaldığı zaman beynin kuruduğunu, çekildiğini söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlar yeni doğan bebeklere su içirelim anlamına gelmiyor. Anne sütünün yüzde 80'i zaten su, anne sütünün verilemediği zamanlarda formüle sütlerden (mamalardan) faydalanılması gerekiyor. Bunlar da suyla hazırlanacağı için bebeğin de su ihtiyacı karşılanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.