Uzmanlar uyardı: İnfluenza, Kovid-19 ile karıştırılabiliyor

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirel, maske, hijyen ve sosyal mesafeye uyulmadığı için Kovid-19'un yanında üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış gözlendiğini belirtti.

Demirel, bu dönemde yaygın görülen üst solunum yolu hastalığı hakkında merak edilenleri aktararak, şu bilgileri verdi:

"Gündemde olan üst solunum yolu enfeksiyonlarında, çoğunlukla 4-5 günde iyileşmeye başlayan boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı ve yüksek olmayan ateş görülüyor. İnfluenza (grip) ise biraz daha ağır seyrediyor. Şu sıralar yaygın görülen influenza Kovid-19 ile karıştırılıyor. İnfluenza virüslerinin A,B,C olmak üzere üç tipi mevcut. İnsanlarda grip enfeksiyonunda en sık neden olan influenza A virüsüdür. Hastalık 38 derece üzerinde ateş, baş, yoğun kas ağrısı, bitkinlik, kuru öksürük ile seyrediyor. Kovid-19'da sık görülen şikayetler ise 38-40 derece ateş, 2-3 hafta süren halsizlik, kas ağrısı, kuru öksürük, baş ağrısı, nefes darlığı, ishal, tat koku kaybıdır. Kovid-19'da akciğer tutulumu daha fazla görüldüğü için akciğer tutulumuyla seyreden hastalara öncelikle Kovid-19 mu değil mi diye tetkik yapılarak tanı konulmalıdır."

- "MASKE, HİJYEN VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT"

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının hasta olan kişilerin konuşması, hapşurması, öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunmasıyla, virüsle kirlenmiş yüzeylere temasla kişiden kişiye bulaştığına dikkati çeken Demirel, şu bilgileri verdi:

"Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı maske kullanımına özen gösterilmeli ve el hijyenine dikkat edilmelidir. İnfluenzaya karşı yüzde 70'in üzerinde koruyuculuğu olan grip aşısı yapılmalıdır. Grip aşısı 6 ay ve üstü yaş grubunda olan her bireye yıllık olarak ekim ayında yapılmalıdır. Özellikle 4 yaşından küçük çocuklar 50 yaşından büyük kişiler, gebeler, bakım evinde yaşayanlar ve kronik sorunu olan kişiler öncelikli olarak aşılanmalıdır. El hijyenine dikkat edilmeli, sağlıklı beslenme özellikle C vitamininden zengin besinler, bol sıvı tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini artırmak için önemli olan fiziksel aktivite ve açık havalarda yürüyüş önemlidir. Kalabalık ortamdan ve hasta kişilerden uzak durulmalıdır. Yeterli ve sağlıklı uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ortam havalandırılmalıdır. Nezle ile beraber yoğun baş ağrısı, ateş, öksürük varsa, maske, sosyal mesafeye ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir."