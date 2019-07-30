Uzmanlar uyarıyor: Ağrıyan dişe kolonya basmayın

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme kadar ağız ve diş sağlığına da dikkat etmek gerekiyor. Ancak ağız ve diş sorunları baş gösterdiğinde halk arasında geleneksel olarak yapılan uygulamaların sorunu çözmediği gibi diş sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay, "Ağrıyan dişe kolonya basmak, karbonatla beyazlatmaya çalışmak gibi evde yapılan müdahaleleri daha büyük sorunlara yol açabilir" uyarısında bulundu.

"KARBONATLA AŞINAN DİŞ DAHA KOLAY LEKELENİR"

Sunay, dişleri karbonat gibi maddelerle fırçalamanın beyazlama sağlamadığı gibi, diş yüzeylerine de zarar vereceğini söyledi. Prof. Dr. Sunay, "Karbonat gibi iri granüllü maddeler dişin en dış tabakası olan mine yüzeyinde aşınmalara ve çiziklere sebep olur. Diş parlaklığını kaybeder ve bu aşınmış alanlarda daha kolay lekelenmeler oluşur. Diş beyazlatıcı olarak piyasada satılan, içeriğinde yoğun miktarda aşındırıcı maddeler içeren diş macunları da uzun süreli kullanımda diş minesine zarar verebilir" dedi.

Çeşitli sebeplerle renklenmiş dişlere, diş hekimleri tarafından kimyasal ajanların uygulanması ile yapılan beyazlatma işleminin en koruyucu yöntem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sunay, bu yolla dişin bütünlüğünün işlem esnasında bozulmayacağı ve diş renginin birkaç tona kadar açılabileceği bilgisini verdi. Prof. Dr. Sunay, hekimin hazırladığı plak vasıtasıyla hastanın evde uygulayabildiği ev tipi beyazlatma işlemlerinin de mevcut olduğunu hatırlattı.

KOLONYA TAHRİŞ EDİYOR

Diş ağrılarını geçirmek için alkol, kolonya ve aspirin gibi maddelerin uygulanmasının da sıklıkla karşılaşılan yanlışlardan biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakkı Sunay, "Bu uygulamalar yumuşak dokuda tahrişe neden olur ve ağrı kesici özelliği yoktur. Ağrı, ancak etken ortadan kaldırıldığında yok olur. Doktor tavsiyesi dışında alınan antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar yalnızca kısa süreli rahatlama sağlar ancak ağrının kaynağı tedavi edilmediği sürece aynı problemle daha sonra tekrar karşılaşılır" diye konuştu.

6 AYDA BİR KONTROL ŞART

Dişeti kanamasının da diş hastalıklarının en dikkat çekici belirtisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sunay, "Hatta sizi ilk uyaran kanama olabilir. Sadece diş macunu ve ağız gargarası kullanarak dişeti kanamasından kurtulmaya çalışmak geçici ve yanlış bir çözüm. Diş taşlarının temizliği işlemi dikkatli ve güvenli uygulandığı taktirde diş yüzeylerine zarar vermez ancak kontrolsüz ve agresif yapılması sonucu diş hassasiyetleri şikâyeti gelişebilir. Tüm bu nedenlerle ağız ve diş sağlığını korumak için 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolü yapılmalı" dedi.