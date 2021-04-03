Uzmanlardan koronavirüse karşı 'D vitamini' takviyesi tavsiyesi

AA 03 Nisan 2021 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 11:50

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Nefrolojisi bölümünden Prof. Dr. Cihangir Akgün, günde 20 dakika güneşe çıkarak vücudun günlük D vitamini ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Ayrıca sakatatlar, süt ve süt ürünleri, deniz mahsulleri ve yumurta gibi D vitamininden zengin besinlerin tüketimi de oldukça önemlidir. Bebekliğinde yeterli düzeyde D vitamini sağlanmış çocuklarda Tip 1 diyabet gelişme riski yüzde 30 azalmaktadır. D vitamini eksikliği olan çocuklar, veremden orta kulak iltihabına, üst solunum yolu enfeksiyonundan zatürreye kadar artmış riskler ile karşı karşıya kalabilmektedir." yorumunu yaptı.

Akgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"D vitamini insan vücudunda sentezlenebilen tek vitamindir ve insan vücudunda bulunan D vitaminin yüzde 90-95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride yapılır. Ultraviyole ışınlarının insan vücudunda D vitamini üretimini sağlaması için gerekli olan açıya 'zenith' açısı denir ve bu ülkemizin coğrafik konumu nedeniyle nisan ayından kasım ayına kadar mümkün olmaktadır. Etkili bir D vitamini üretimi için özellikle nisan ayından kasım ayına kadar olan dönemde öğle 12-14 saatleri arasında 20 dakikalık bir güneş banyosu hem günlük ihtiyacımızı karşılayacak hem de depolanabilir bir vitamin olan D vitamini depolarımızı dolduracaktır.

Faktör düzeyi 15 veya üzerindeki koruyucu kremlerin kullanılması yüzde 99 oranında güneş ışınlarının deriye ulaşmasını, dolayısı ile D vitamini sentezini engellemektedir. Bütün bir yazı sahilde ya da yazlıklarda geçirip güneş kremleri ile korunan ya da 11-16 saatlerinde güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınan bireylerde çok rahat D vitamini eksikliği gelişebilmektedir. Ayrıca kronik hastalık nedeniyle kullanılan bazı ilaçlar da D vitamini emilimini engelleyerek eksikliğine yol açabilir."

-BAĞIRSAK KANSERİNDEN YÜZDE 70 ORANINDA KORUYOR

Yapılan çalışmalarda, D vitaminine yeterli düzeyde sahip bireylerde kanser sıklığının yüzde 17 oranında azaldığı aktaran Akgün, "Bu oran bağırsak kanserinde oldukça yüksek koruyuculukla % 70'lere çıkmaktadır. Yine yeterli D vitamini düzeyine sahip bireylerde bu vitaminin eksikliğine sahip kişilere göre daha az hipertansiyon gelişmekte, daha az insülin direnci ve daha az kalp damar hastalığı gelişmektedir.

Bebekliğinde yeterli düzeyde D vitamini sağlanmış çocuklarda Tip 1 diyabet gelişme riski yüzde 30 azalmaktadır. D vitamini eksikliği olan çocuklar, veremden orta kulak iltihabına, üst solunum yolu enfeksiyonundan zatürreye kadar artmış riskler ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bütün bu riskleri azaltmada ve içinde bulunduğumuz salgında koronavirüs enfeksiyonundan korunmada önemli bir adım olan yeterli D vitamini düzeyine sahip olabilmek için özellikle nisan ayından kasım ayına kadar olan dönemde öğle 12-14 saatleri arasında 20 dakikalık bir güneş banyosu gereklidir. Ayrıca sakatatlar, süt ve süt ürünleri, deniz mahsulleri ve yumurta gibi D vitamininden zengin besinlerin tüketimi de oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

