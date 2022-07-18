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Sağlık

Vaka sayılarındaki artış vatandaşları tedirgin etti

Artan koronavirüs vakalarının neden olduğu tedirginlik ile zorunlu olmamasına rağmen sokakta maskeyle gezen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:24 - Güncelleme:
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan koronavirüs sayıları, vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor.

Vaka artışlarının hız kazandığı son günlerde vatandaşlar bireysel tedbirlerini almaya başladı.

Bir önceki koronavirüs dalgasında vaka artışlarıyla Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Eskişehir'de sokaklarda ve toplu taşıma araçlarında maskeyle dolaşan insanların sayısı her geçen gün artmaya başladı.

İnsanların yeni kısıtlamaların geleceği konusundaki endişeleri ile birlikte bireysel tedbirlerini aldığı şu günlerde maske kullanımı da arttı.

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