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Sağlık

Turkovac'tan büyük başarı: Yan etki gözlenmedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi.' dedi.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi.

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