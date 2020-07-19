19 Temmuz 2020 Pazar 18:41 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 18:41

Vişne, yüksek antioksidan kaynağı ve vitamin deposu bir meyvedir. Vişne sapı ise kurutularak çay olarak içiliyor. Vişne sapı böbreğe, romatizmaya, kilo vermeye ve daha birçok hastalığa iyi gelir. Vişne sapı kurutulup çay gibi demlendiği zaman vücuttaki iltihapları kurutur. Vişne sapı en az meyvesi kadar faydalıdır. Vişne saplarını çöpe atmak yerine kurutup demlediğinizde faydalanabileceğiniz bir bitkidir. Peki Vişne sapının faydaları nelerdir? Vişne sapı ne işe yarar? Sizler için vişne sapının faydalarını ve nasıl kullanıldığını haberimizde derledik. İşte vişne sapının faydaları ve vişne sapının kullanımı.

Tatlıların ve içeceklerin yanı sıra içerdiği vitaminler bakımından ilaç sektöründe de kullanılan vişnenin 270 çeşidi vardır. Ancak sağlık açısından 4 çeşidi tüketilir. Aynı zamanda mayhoş bir tada sahiptir. Vişne iltihaplanmayı azaltmada ve iltihaptan kurtulmada en etkili doğal besindir. Uzmanlar vişne meyvesinin sapının da sağlığa birçok faydası olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalarda düzenli tüketilen kurutulmuş vişne sapı çayı, vücudun hastalıklara karşı direncinin arttırdığı gözlemlenmiştir.

VİŞNE SAPININ FAYDALARI

Vişne sapı yararlı yağlar ve tuzlar içerir, iltihap ve alerji önleyici, antiseptik ve temizleyici özellikleri vardır.

Böbrek hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonu için birebirdir. Hatta böbrek taşlarını düşürmeye de yardımcı olabilir.

Vişne sapının ürtiker ve astım gibi alerjik reaksiyonları tedavi etme özelliği vardır.

Düzenli olarak vişne sapı tüketmek metabolizmayı dengeler ve fazla kilolardan kurtulmayı kolaylaştırır. Yağ yakar ve selülit görünümü tedavi ederek cildin elastikiyetini ve formunu düzenler.

Vişne sapının sakinleştirici bir etkisi vardır. Kanınızı temizler, kolesterol seviyelerini düşürür ve kalbi güçlendirir.

Vişne sapı eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.

Vişne sapı, tıpkı meyvesi gibi yüksek bir antioksidan kaynağı. Ayrıca bol miktarda A, C ve E vitamini, kalsiyumi potasyum, sodyumi fosfor barındırır.

Vişne sapının iltihap giderici ve alerji önleyici, antiseptik özellikleri vardır.

Vişne sapı metabolizmayı dengeleyerek, yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Vişne sapı Selülit oluşumuna engel olur, var olan selülitleri azaltır.

Vişne sapı kanı temizler, kandaki yağ seviyesini azaltarak kolesterol seviyesini düşürür ve kalbi güçlendirir.

Üst solunum yolları hastalıkları sebebiyle tüketildiğinde terleme etkisi yaparak hem boğazdaki iltihabı temizler hem de zararlı toksinlerin balgam yoluyla kolayca atılmasını sağlar.

Yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin neden olduğu kabızlık, şişkinlik ve mide ağrıları gibi rahatsızlıkları giderir.

İçerdiği kalsiyum vitaminin yanı sıra mayhoş tadıyla sinir hücrelerini yatıştırarak; depresyon ve stres gibi psikolojik rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Potasyum bakımından zengin olan vişne sapından yapılan çaydan günde bir bardak tüketilmek böbrek ve mesaneyi temizler. Böylece böbreklerde yaşanma ihtimali olan hastalıklar önlemiş olur.

Günümüzde hemen hemen herkesin şikayet ettiği vitamin ve kansızlığı gidererek, bağışıklığı güçlendirir. Bağışıklığı güçlenen kişilerin kansere yakalanma riski azalır.

VİŞNE SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Vişne sapından hoş bir tada sahip, ferahlatıcı çaylar yapabilirsiniz. Bu çayı yapmak için önce vişne saplarını kurutmanız gerekir. Vişne saplarını temiz bir yüzeye yerleştirin ve birkaç gün gölgede kurutun. Daha sonra bir kaşık kurutulmuş kiraz sapını bir bardak kaynamış suya koyun. 10 dakika demledikten sonra vişne sapı çayınız hazır olacaktır.

Vişne sapının zararları neler?

Vişne sapının idrar söktücü özelliği olduğunu yukarıda da belirtmiştik. Bu özelliğinden dolay, fazla tüketimi vücutta dehidrasyona yani su kaybına neden olabiliyor. Öte yandan ishal durumu olan ve düşük tansiyonu olanların vişne sapı tüketmesi vücuda zarar verecektir. Vişne sapı ve benzer bitkileri tedavi amaçlı tüketmeden önce bir uzmana danışmayı ihmal etmemeniz gerektiğini de hatırlatalım.

Vişne sapı nasıl kurutulur?

Vişne yediğinizde saplarını bir kenara ayırmayı unutmayın. Daha sonra güzelce yıkadığınız vişne saplarını bir kaba koyun ve kurumaya bırakın. Birkaç gün sonra gölge ve açık hava olan bir yere temiz kağıt serin, vişne saplarını üzerine koyun ve 2-3 gün kuruması için bırakın. Kuruyan vişne saplarını bir kavonozda muhafaza edebilirsiniz.

Vişne sapı nasıl kullanılır?

Vişne sapını çay olarak demlemek en popüler kullanım şeklidir. Bunun için kaynamış bir bardak suya bir kaşık vişne sapı atın ve demleye bırakın. Daha sonra sapları çıkarın. Dilerseniz bir çay kaşıpı bal ekleyerek çayınızı tatlandırabilirsiniz.

Vişne sapının faydaları nelerdir?