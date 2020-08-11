Vitiligo hastalığı nedir? Vitiligo hastalığı yayılır mı?

11 Ağustos 2020 Salı 17:37 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:37

Vitiligo, ciltte süt beyazı renginde lekelerin oluşmasına neden olan bir deri hastalığıdır. Alaca hastalığı ya da ala hastalığı olarak da bilinen vitiligo, çoğunlukla farklı yaşlarda ortaya çıkabilen genetik faktörlerin etkin olduğu bir hastalıktır. Cilt üzerinde yama şeklinde beyazlıklar olarak kendini gösteren vitiligo ya da halk arasında bilinen adıyla alaca hastalığı, 100 kişiden birinde görülebilen bir durumdur. Vitiligo belirtileri, çoğunlukla cildin güneş ışığına maruz kalması sonucu görülmeye başlıyor. Peki Vitiligo hastalığı nedir? Vitiligo hastalığının tedavisi var mı? Vitiligo hastalığı yayılır mı? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

VİTİLİGO HASTALIĞI NEDİR?

Vitiligo herhangi bir yaşta ortaya çıkabilen, değişik büyüklükte ve sayıda, iyi sınırlı, süt beyazı renkte yamalar şeklinde görülen, melanosit yıkımı ile karakterize sonradan oluşan bir deri hastalığıdır. Nadiren de olsa doğumsal olabilir. Genellikle simetriktir. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Toplumda ala veya alaca hastalığı olarak bilinir.

Vitiligo herhangi bir yaşta ortaya çıkabilen, değişik büyüklükte ve sayıda, iyi sınırlı, süt beyazı renkte yamalar şeklinde görülen, melanosit yıkımı ile karakterize sonradan oluşan bir deri hastalığıdır. Nadiren de olsa doğumsal olabilir. Genellikle simetriktir. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Toplumda ala veya alaca hastalığı olarak bilinir.

Hastalık fiziki şikayete sebep olmasa da renk kaybı ciddi kozmetik bozukluğa yol açmakta ve özellikle koyu deri rengi olan kişilerde psikolojik bir bozukluğun kaynağı olabilmektedir. Vitiligo sebebi hakkında az şey bilinen bir hastalık olsa da göze batan görünümünden dolayı binlerce yıldır bilinmektedir.

VİTİLİGO HASTALIĞI YAYILIR MI?

Vitiligo seyri değişkendir. Stabil kalabilir, yavaş veya hızlı seyirle yayılabilir. Beyazlamanın kendiliğinden düzelmesi de mümkün olup % 15 ile 20 oranında görülebilmektedir.

VİTİLİGO HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Vitiligo (Ala Hastalığı) tedavi edilebilir bir hastalıktır. ... Tedavide sınırlı alanlarda bulunan hastalıkta bazı kortizonlu kremler, yaygın olan hastalarda fototerapi (ışık) tedavileri, sürülecek güneşe karşı duyarlandırıcı ilaçlar, hücre transferi ve greftleme yöntemi ile yapılan tedaviler vardır.

Deriye rengini veren melanosit hücrelerinin üretilmesini desteklemek için fototerapi (ışık tedavisi) veya excimer lazer uygulanabilir. Eğer vitiligo bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlara bağlı olarak ortaya çıkmışsa, bağışıklığı desteklemek için antioksidan takviyesi de önerilebilir.

Pigment kaybını önlemek için vitiligo kremi kullanılabilir veya cildin lekeli bölgelerine uygulanan özel bir dövme yöntemi ile semptomları azaltmak yoluna gidilebilir. Her halükarda bir cilt doktoru, detaylı analizden sonra kişiye özel tedavi programını belirlemelidir.