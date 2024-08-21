Sağlık konusunda son yıllarda İbn-i Sina'nın bitkilerden yola çıkarak hazırladığı şifalar çok okunuyor hatta bazıları da uygulanabiliyor. Geleneksel tıpta önemli bir yeri olan İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesini sizler için derledik.



El-Kanun fi't Tıbb adlı eserinde bitkilerin yaprağından yağına kadar tüm faydasını anlatan İbn-i Sina karaciğer ve böbrek taşının şifasının defne ağacı olduğunu belirtiyor. Bu ağacın kabuğu dahi vücuda şifa olarak vurgulanıyor.

DEFNENİN FAYDALARI

Yağı ya da kabuğu, reyhan şurubu ile kullanıldığında karaciğer ağrılarına iyi gelir. Ancak kusma yapabilir

Nöropatik ağrıyı tedavi eder

Defne yağı yorgunluğu giderir

Baş ve kulak ağrısı yanı sıra işitme kaybı ve tinnitusa iyi gelir

Kabuğu böbrek taşını parçalar

Ateşli hastalıklarda ortaya çıkan titremeler için vücuda sürülür

Akrep, yaban ve bal arısı sokmaları ile zehirlenmelerde oral ve lokal olarak kullanılır

Ekmek ve hamur ile akut apselere iyi gelir