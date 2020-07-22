Yaşayanlar anlatıyor: Herkesin benden kaçtığını gördüm

AA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18

Huzurevinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Boğa, yaklaşık bir ay önce öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sekiz gün tedavi gören Boğa, sonuçlarının negatif çıkmasının ardından evde takip edilmek üzere taburcu edildi.

Boğa, diğer Kovid-19 hastalarına umut olması için immün plazma bağışında bulundu.



Aldığı tedbirlere rağmen nereden kaptığını bilemediği Kovid-19'u yenen Boğa, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Hastalığı test yaptırmak için gittiği hastanede öğrendiğini belirten Boğa, "Hafif bir öksürükle başladı. Nereden bulaştığını bilmiyorum." diye konuştu.

Psikolojik olarak şoke olduğunu, "Nasıl oldu?" diye çok düşündüğünü ancak cevabını bulamadığını dile getiren Boğa, şöyle devam etti:

"O kadar da çok dikkat ederim. Dezenfekte, maske olsun ama yine de geliyor, bulaşıyor. 'Eşim ve çocuklarımda inşallah yoktur.' dedim. Çok şükür yoktu. Birazcık karamsardım. Sonra taburcu edilip dışarı çıktığımda herkesin bana çekinerek baktığını, kaçtığını gördüm. Biraz üzüldüm ama bu, herkesin başına gelebilir."

Boğa, hastalıktan sonra daha tedbirli olduğunu vurgulayarak kimseyle temasta bulunmadığını söyledi.

Maskesiz asla dışarıya çıkmadığına işaret eden Boğa, şunları kaydetti:

"Genel olarak çok acil işim olmadıktan sonra evden çıkmamaya gayret gösteriyorum. İnsanlar market ve toplu alanlarda çok dikkat etsin. Bu hastalığı geçirenler için de 'Bir insanı kurtarmak insanlığı kurtarmak' niyetiyle geldim ve bağışımı yaptım. Yine de vereceğim. Herkesi bağışta bulunmaya davet ediyorum."