Yedikleri burger kabusa döndü: 3 kişi hastanelik oldu

Eskişehir'de bir işletmede burger yiyen 6 kişiden 3'ü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine işletmeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yiyeceklerle ilgili inceleme başlatıldı.

İHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 15:23 - Güncelleme:
Olay, dün akşam saatlerinde Eskibağlar Mahalesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde hizmet veren bir burger restoranında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 kişilik arkadaş grubu bahse konu işletmeye girerek yemek siparişinde bulundu. Yemeği yiyen gruptan 6 kişiden 3'ü bir süre sonra fenalaştı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 şahıs, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yiyeceklerle alakalı numune alıp inceleme başlatıldığı öğrenildi.

  • zehirlenme şüphesi
  • burger yemeği
  • sağlık incelemesi

