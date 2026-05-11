Yedikleri burger kabusa döndü: 3 kişi hastanelik oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Eskibağlar Mahalesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde hizmet veren bir burger restoranında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 kişilik arkadaş grubu bahse konu işletmeye girerek yemek siparişinde bulundu. Yemeği yiyen gruptan 6 kişiden 3'ü bir süre sonra fenalaştı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 şahıs, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yiyeceklerle alakalı numune alıp inceleme başlatıldığı öğrenildi.