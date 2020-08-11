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Sağlık

Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı kalp krizinin habercisi olabilir

Uzmanlar, genç yaşta görülen kalp krizleri önceden geliyorum dediğini belirterek, “Kalp krizleri önceden geliyorum diyor. Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, hareketler de daralma gibi belirtiler kalp krizi habercisi olabilir” dedi.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 16:20 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:20
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Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, ani ölüm nedenlerinden olan kalp krizinin genç yaştaki insanlarda da görüldüğünü, erken tanı ve tedavi ile riskin azaltılabileceğini belirtti. Kalp krizinin yaş ayrımı yapmadığını söyleyen Oğuzhan Yücel, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her yıl 200 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ani ölümle sonuçlanan kalp hastalıklarının başında yüzde 75-80 oranıyla kalp krizi gelmektedir. Kalp krizi yaş ayrımı gözetmeksizin gençlerde de ortaya çıkabilmektedir. Kalp krizi çok ciddi bir sağlık sorunudur. Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, hareketlerinde daralma gibi genç yaştaki insanlarda görülebilen kalp krizinin başlıca belirtileridir. Kişide özellikle ailesinde kalp hastalıkları öyküsü, diyabet, kolesterol gibi sağlık sorunları varsa, mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmesi varsa bir sorunu tedavisine başlaması gerekir” dedi.

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