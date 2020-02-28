İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2445
  • EURO
    6,8552
  • ALTIN
    325.933
  • BIST100
    105280
Sağlık

Yeryüzü Doktorları Etiyopyalı hastalara şifa oldu

Yeryüzü Doktorları, Etiyopya'nın doğusunda sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu Somali eyaletinde 24 ortopedi ameliyatı gerçekleştirdi.

AA28 Şubat 2020 Cuma16:31 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:03

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ayşenur Sarıalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonların ardından yapılan görüşmeler neticesinde ülkede kalıcı sağlık projeleri gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.

“Jigjiga şehrinde yerel doktorların ileri teknikleri görmesine imkan veren 24 kompleks ameliyat yaptık.” diyen Sarıalan, ayrıca hastaneye ekipman bağışında bulunulduğunu aktardı.

Kalıcı sağlık projeleri hayata geçirmek için ihtiyaç değerlendirmesini yaptıklarını söyleyen Sarıalan, projenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Sekiz kişilik gönüllü sağlık ekibinin başkent Addis Ababa’da ziyaret ettiği kliniği işleten Dr. Halid Asrat ise Türk sivil toplum örgütlerinin daha fazla desteğine ve Türk doktorlarının bilgi ve tecrübesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Düzensiz göçmenler sınırı yüzerek geçti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.