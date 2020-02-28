Yeryüzü Doktorları Etiyopyalı hastalara şifa oldu

AA 28 Şubat 2020 Cuma16:31 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:03

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ayşenur Sarıalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonların ardından yapılan görüşmeler neticesinde ülkede kalıcı sağlık projeleri gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.



“Jigjiga şehrinde yerel doktorların ileri teknikleri görmesine imkan veren 24 kompleks ameliyat yaptık.” diyen Sarıalan, ayrıca hastaneye ekipman bağışında bulunulduğunu aktardı.



Kalıcı sağlık projeleri hayata geçirmek için ihtiyaç değerlendirmesini yaptıklarını söyleyen Sarıalan, projenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Sekiz kişilik gönüllü sağlık ekibinin başkent Addis Ababa’da ziyaret ettiği kliniği işleten Dr. Halid Asrat ise Türk sivil toplum örgütlerinin daha fazla desteğine ve Türk doktorlarının bilgi ve tecrübesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.